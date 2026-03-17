Gipuzkoa se promocionará este fin de semana ante un centenar de agencias de viaje del Estado

Gipuzkoa se promociona ante un centenar de agencias de viajes de toda España - DIT GESTION

SAN SEBASTIÁN 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gipuzkoa se promocionará este fin de semana ante un centenar de agencias de viajes de todo el Estado en el sexto encuentro anual organizado por el grupo de gestión de agencias de viajes DIT Gestión.

En un comunicado, DIT Gestión ha explicado que esta iniciativa busca acercar a las agencias de viajes la oferta turística, gastronómica y cultural de Gipuzkoa para que puedan conocerla de primera mano y trasladarla posteriormente a sus clientes.

La iniciativa cuenta además con el apoyo institucional de la Diputación foral de Gipuzkoa, que colabora con el evento en su apuesta por posicionar el territorio entre los profesionales del sector turístico.

Tanto en la edición del pasado año como en la de este año está prevista la participación de la directora de Turismo de Gipuzkoa, Libe Otegi, que acompañará a las agencias durante una de las sesiones formativas del programa, que tendrá lugar en Landetxe Kultur Aretoa (Oiartzun) durante la mañana del sábado.

Más allá de los espacios profesionales, el programa está diseñado para que los agentes puedan conocer algunos de los elementos que definen la identidad turística del territorio.

Entre las actividades previstas para esta edición se encuentra la visita a una quesería local, donde los participantes podrán descubrir el proceso de elaboración del queso Idiazabal. El programa incluye también una visita guiada por San Sebastián de la mano de guías locales.

Además, el sábado a la noche los participantes visitarán una sidrería guipuzcoana para disfrutar del txotx. El encuentro incluye también espacios formativos y presentaciones dirigidas a los profesionales del sector.