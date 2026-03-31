El Gobierno autoriza a Euskadi a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 800 millones

BILBAO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado al País Vasco a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 800 millones de euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

El ejecutivo vasco solicitó autorización para formalizar la operación de deuda a corto plazo por la citada cantidad con la finalidad de renovar las cuentas de crédito que vencen durante el ejercicio 2026. Estas autorizaciones podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2026.