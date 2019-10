El Gobierno central cede a las instituciones vascas los terrenos de la central de Lemoiz

Publicado 11/10/2019 14:11:23 CET

BILBAO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha firmado la orden de cesión a las instituciones vascas de los antiguos terrenos de la central nuclear de Lemoiz, que se prevé publicar la próxima semana en el Boletín Oficial del Estado, según ha anunciado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

En una rueda de prensa en Bilbao, Esteban se ha congratulado "muchísimo" de la materizalización de este acuerdo que se alcanzó con el Gobierno de Mariano Rajoy y que posteriormente "hizo suyo" el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que este viernes ha confirmado al PNV la firma de la orden de cesión de los terrenos. "Han pasado algo más de tres años, se han invertido muchas horas en esto y por fin se ha producido", ha señalado.

Asimismo, ha señalado que, del mismo modo que se produce esta cesión de los terrenos, "no entiende" que, pese a estar el Gobierno en funciones, "no se reúna la Comisión Mixta de Transferencias para cumplir el cronograma acordado" con el Ejecutivo vasco o no se estén "tomando decisiones" para cerrar la entrada del Tren Alta Velocidad.

(Habrá ampliación)