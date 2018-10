Gobierno central remite al vasco propuestas técnicas para transferir dos líneas ferroviarias y el tramo vasco de la AP-1

Publicado 25/09/2018 12:59:06 CET

VITORIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha remitido este pasado lunes al Ejecutivo vasco propuestas técnica por escrito para hacer efectivas las tranferencias de las líneas de ferrocarril Alonsotegi-Barakaldo y Bilbao-Basauri, que el Tribunal Constitucional dictaminó en 2016 que su competencia corresponde a Euskadi, así como del tramo vasco de la autopista AP-1.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha dado a conocer el envío de esta propuesta técnica, que, según ha indicado, ya están analizando y cuyo contenido que no ha querido desvelar.

Erkoreka ha señalado que, si hay aproximación por ambas partes, este tema no se va "a dilatar innecesarimente en el tiempo" y la comisión mixta de transferencias "no se demoraría en el tiempo". No obstante, ha precisado que el Gobierno Vasco "transferencias en cualquier condición" y los contenidos deberán responder a lo establecido en el Estatuto.

(Habrá ampliación)