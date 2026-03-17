Gobierno cree que la vía para el salario mínimo propio no es la confrontación sino el diálogo y condena incidentes

Imagen de la huelga general en Euskadi - DAVID DE HARO/EUROPA PRESS

BILBAO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha defendido que la vía para que Euskadi logre un salario mínimo propio es el diálogo social y no la "confrontación" y ha condenado los incidentes que se han producido en el marco de la huelga general de este martes en Euskadi.

En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, la portavoz del Gobierno vasco, Maria Ubarretxena, y el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, se han referido, de esta manera, a la huelga general convocada para este martes por ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru para exigir un salario mínimo propio de, al menos, 1.500 euros.

Ubarretxena ha manifestado que el Gobierno vaco está trabajando en esta jornada porque su cometido es "sacar adelante a este país" porque, según ha recordado, se vive en un contexto geopolítico "muy díficil y hay que tomar medidas y decisiones urgentes".

La portavoz del Ejecutivo, que ha indicado que ofrecerán datos de seguimiento a lo largo deldía, ha señalado que, al margen de ello, el Ejecutivo respeta el derecho a la huelga, al igual que el derecho al trabajo y ha reclamado que las protestas "se desarrollen de manera pacífica y sin coacciones".

La portavoz del Gobierno ha indicado que Euskadi debe "poder tener un salario mínimo propio y competencias para ello", pero ha precisado que son competencias que, a dia de hoy, no tienen. En todo caso, cree que el camino no debe ser el de la confrontación, sino el del diálogo social con sindicatos y empresa, "respetando el marco competencial, porque sólo así será viable".

Ubarretxena ha insistido en que el contexto es "delicado" y la crisis de Oriente Medio está afectando a empresas y familias, por lo que ha pedido "altura de miras para trabajar a favor del diálogo, proteger el empleo y actuar con responsabilidad".

También se ha referido a esta huelga, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha manifestado que respetan el "derecho constitucional" de huelga y ha asegurado que los servicios mínimos se están cumpliendo "en su totalidad".

Por lo tanto, ha indicado que, desde ese punto de vista, "normalidad", más allá de las "situaciones puntuales" que se han producido desde primera hora de la mañana como intentar cortar los accesos a las grandes ciudades para intentar "retrasar o impedir la llegada de los trabajadores que querían ir a su puesto de trabajo".

En este sentido, ha señalado que se debe garantizar el derecho de las personas a realizar la huelga pero también "el derecho de las personas que, no estando de acuerdo con la huelga, quieren acceder y quieran cumplir con jornada laboral. Por tanto, ha condenado cualquier tipo de "incidentes y de enfrentamientos y destrozos" que se están produciendo en algunos momentos "puntuales".

"La condena más rotunda por parte del Gobierno vasco, el derecho constitucional a la huelga tiene que ir ligado al derecho constitucional de las personas que quieran ir al trabajo, una labor es informar, que es totalmente legítima, pero otra cosa es amedrentar, intentar amenazar o hacer incluso destrozos en situaciones que no tienen mucho sentido", ha concluido.