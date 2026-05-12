Gobierno de España rebaja a 120 las plazas que ofrecerá el Centro de Acogida de Protección Internacional de Vitoria

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela - EUROPA PRESS

VITORIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha rebajado a 120 el número de plazas que ofrecerá a las personas refugiadas en el futuro Centro de Acogida de Protección Internacional de Vitoria-Gasteiz, fruto de "la escucha" realizada a las peticiones de las distintas administraciones vascas competentes y con el fin de "adecuar las plazas necesarias a lo que ese diálogo demande".

Así lo ha anunciado este martes en Vitoria-Gasteiz, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, quien, junto con la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, ha visitado las obras del Centro de Acogida de Protección Internacional, que finalizarán el 30 de junio, con el fin de que el centro entre en funcionamiento en el próximo mes de octubre.

Cancela ha precisado que se trata de "un centro grande" con capacidad de acoger a un total de 350 personas, pero que partirá de 120 plazas, tras "consensuarlo" con los distintos ámbitos institucionales, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ya que "hay una inquietud por parte del entorno ciudadano".

Asimismo, ha señalado que la disminución de plazas obedece a que, en este momento, hay una "reducción de llegadas" muy importante a nivel de todo el Estado español de más del 46%, que ha posibilitado "adecuar su dimensión a la actual situación".

"El centro tiene una capacidad de 350 plazas, porque en aquel momento España necesitaba que abriéramos centros con una mediana capacidad. En este momento, hablamos de 120 plazas, porque el número de llegadas nos permite no tener esa intensidad ni la necesidad de poder dimensionar el centro", ha explicado.

Cancela ha indicado que la reducción de plazas atiende a "una cuestión de escuchar y atender a lo que se plantea por parte de otras instituciones". "Si lo hacemos conjuntamente y lo hacemos de la mano, es beneficioso para todos y, si tenemos que cambiar de opinión y en vez de ser 120 es otro número para que todo el mundo esté tranquilo, pues lo haremos", ha comentado.

Al respecto, ha asegurado que el Gobierno de España "no tiene ningún problema de adecuar las plazas necesarias a lo que ese diálogo demande" y ha circunscrito la decisión en "la normalidad de cómo debe ser la cooperación institucional y el diálogo permanente y constante".

"Lo más importante es que las personas que vengan a este centro se sientan acogidas y no sientan que son cuestionadas o no son bienvenidas. Por tanto, si somos capaces de gestar este clima para que las personas que vengan aquí sepan que vienen a un lugar donde van a estar cómodas, donde el entorno es favorable a ellas después de pasar todo lo que han pasado, creo que vale la pena todos los esfuerzos", ha valorado.

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