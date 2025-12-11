El Gobierno de España reconoce a 'Txiki' y Otaegi, fusilados en el franquismo, como víctimas por falta de juicio justo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha reconocido a los miembros de ETA, Juan Paredes Manot, 'Txiki', y Ángel Otaegi, fusilados al final del franquismo, como víctimas al no haber tenido un juicio justo y ha anulado sus condenas tras declarar "ilegal" el Consejo de Guerra al que fueron sometidos, por el que fueron ejecutados hace 50 años, según los documentos oficiales a los que ha tenido acceso Europa Press.

Las familias de Txiki y Otaegi solicitaron la reparación, a principios de este año, ante la Delegación del Gobierno del País Vasco en base a la Ley de Memoria Democrática.

En respuesta, el Ejecutivo español ha aprobado, con fecha del pasado 25 de noviembre, sendas Declaraciones de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de Paredes Manot y Otaegi, por el que se les reconoce su condición de víctimas, al no haber tenido un juicio justo, y se anulan las condenas.

DOCUMENTOS DE REPARACIÓN

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha entregado a sus familias los escritos de reparación por "la persecución y violencia padecidas por razones políticas, ideológicas y de conciencia durante la dictadura" de Franco, y en reconocimiento a su condición de "víctimas" por haber sido vulneradas, en su caso, "las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo".

También se refiere a la concurrencia de "intimidación e indefensión en su proceso", según establece la Ley 20/2022 del 19 de octubre de Memoria Democrática, que reconoce y declara "la ilegalidad y la ilegitimidad del Consejo de Guerra que les juzgó".

De esta forma, "reconoce y declara ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo", las resoluciones del régimen franquista que "dictó y que tuvo como consecuencia su fusilamiento".