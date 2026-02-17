El Gobierno Vasco acepta la cesión de dos parcelas en San Sebastián para apartamentos en rotación para jóvenes y mayores

Archivo - Denis Itxaso - IREKIA - Archivo

VITORIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno vasco ha autorizado la aceptación de la cesión gratuita, por parte del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de dos parcelas para promover apartamentos en rotación en alquiler asequible dirigidos a personas jóvenes y a personas mayores. Los terrenos se ubican en Riberas de Loiola (83 pisos en 1.456,25 m2) y en Morlans Behera (180 pisos en 3.464 m2).

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha subrayado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, que la gestión del suelo público "es la palanca que convierte la vivienda asequible en obra".

La operación se enmarca en la colaboración institucional entre el Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para impulsar vivienda pública y asequible, y permite dar "un paso decisivo" para transformar suelo disponible en promociones concretas, con una planificación orientada a reducir tiempos y facilitar la ejecución.

En el caso de Riberas de Loiola, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana tiene ya en la comisión central de contratación el concurso para licitar la obra, que previsiblemente comenzará en otoño, una vez el Ayuntamiento de Donostia conceda al Ejecutivo vasco la licencia. El objetivo es agilizar el inicio de obra y sumar oferta en alquiler asequible en un área especialmente sensible a la presión residencial.

En Morlans Behera, el Departamento de Vivienda prevé un itinerario más ágil gracias a la reciente entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo de Euskadi, que permite concentrar la tramitación mediante la redacción única de un estudio de detalle, en vez de un Plan Especial. Este marco evita procedimientos que antes alargaban los tiempos y conseguiría programar el arranque de los trabajos en 2028.

Itxaso ha indicado que la nueva normativa "tiene un sentido muy concreto: quitar fricción para que lo público llegue antes". "Menos vueltas administrativas y más capacidad real de ejecutar", ha añadido.

COOPERACIÓN CON EL ALCALDE

El consejero ha confirmado que mantiene conversaciones con el Ayuntamiento de San Sebastián con el objetivo de abordar conjuntamente las necesidades de cada ámbito y asegurar que la colaboración interinstitucional tenga un impacto directo en el calendario. De esa forma, ha explicado que está trabajando con el alcalde, Jon Insausti, para alinear prioridades, procedimientos y plazos.

"La cooperación en política de vivienda tiene que notarse en el calendario. Nuestro compromiso es que cada decisión institucional se traduzca en más vivienda asequible antes", ha señalado.

La aceptación de estas cesiones se suma al conjunto de iniciativas que el Gobierno Vasco está impulsando en San Sebastián para ampliar la oferta pública y asequible. En total, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana está poniendo en marcha en torno a 1.500 viviendas y apartamentos dirigidos a personas jóvenes y a personas mayores, en ámbitos como: Playa de Vías, Martutene, Riberas (I y II), Morlans o Ciudad Jardín.

"Donostia necesita más vivienda asequible y la necesita cuanto antes. Nuestro objetivo es que cada ámbito avance con la máxima ambición y con una gestión del tiempo a la altura del problema", ha afirmado Itxaso.