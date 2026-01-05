El Gobierno Vasco activará el Plan de Vialidad Invernal en fase Operativa a partir de las tres de esta madrugada

Monte Ganekogorta (Bizkaia) con nieve - EUROPA PRESS

BILBAO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco activará el Plan de Vialidad Invernal en fase Operativa desde las tres de la madrugada de este martes, de manera preventiva, debido a la activación del aviso amarillo por riesgo de nieve, con cotas que podrían descender hasta los 200 metros de altitud. Se esperan, además, precipitaciones débiles, localmente moderadas, más probables en el oeste y durante la primera mitad del día.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la puesta en marcha del Plan de Vialidad Invernal en fase Operativa ha sido comunicada al Órgano de Coordinación del Plan de Vialidad Invernal (PVI), en el que están representadas todas las instituciones vascas.

Según las previsiones de Euskalmet, entre las 03.00 y las 15.00 horas de este martes la cota de nieve se podría situar en torno a 200-400 metros de altura. Además, se registrarán chubascos débiles, localmente moderados durante la primera mitad del día, más probables en el oeste, y habrá probabilidad de tormentas y granizo, especialmente durante esta primera mitad del día.

Por la tarde-noche, los chubascos tenderán a remitir. Se prevén, también, heladas débiles en el interior, localmente moderadas en Álava, y posibilidad de heladas débiles en el litoral.

El Plan de Vialidad Invernal 2025-2026, que coordina el Gobierno Vasco, recoge la posibilidad de activar hasta un total de 215 máquinas quitanieves de las Diputaciones Forales y Autopistas; siete grúas pesadas, situadas en puntos estratégicos, para la retirada de vehículos de gran tonelaje; y otros 130 vehículos que servirán de apoyo para las tareas de coordinación y vigilancia, a las que se sumarán las patrullas de las unidades territoriales de tráfico de la Ertzaintza, cuyo número se verá reforzado y podrá ser complementado por los recursos de las comisarías. Para este invierno el Plan contempla disponer de 28.500 toneladas de sal y 775.000 litros de salmuera.

Además, en el caso de que las circunstancias lo requieran, se prevé la posibilidad de reforzar el número de personas que operan la sala de gestión y atención telefónica del 011 (atención tráfico) y del 112 (atención emergencias), así como la información que se ofrecerá a las personas conductoras a través de los paneles de mensaje variable, página web, redes sociales, etc.

RECOMENDACIONES

En condiciones extremas de mal tiempo, Seguridad ha indicado que lo más aconsejable es no salir de viaje por carretera y utilizar, a ser posible, el transporte público.

No obstante, si el viaje es inevitable, desde el Gobierno Vasco se recomienda: solicitar información previa del estado de las vías y de la situación meteorológica a través de Euskalmet y del teléfono de Tráfico del Gobierno Vasco 011; revisar el estado de neumáticos, frenos y anticongelante, llevar siempre cadenas, depósito de combustible lleno y elementos de abrigo.

Siempre que sea posible, hay que llevar un teléfono móvil; muy especialmente para aquellos conductores que tuvieran circular por carreteras secundarias. Es muy recomendable el uso de neumáticos de invierno.

También hay que circular despacio, atento a la presencia de placas de hielo, sobre todo en zonas umbría, mantener una distancia de seguridad con el coche anterior superior a la habitual, no realizar cambios bruscos de dirección y conducir con movimientos suaves de volante.

Si se entra en una zona de hielo, no hay que pisar el freno, sino dejar que el vehículo cruce la zona por su propia inercia. Hay que usar neumáticos de invierno y, en caso de carecer de ellos, poner las cadenas al coche en presencia de hielo o nieve dura o cuando lo indiquen los agentes de circulación. El aparato de radio puede ser una gran ayuda a la hora de estar bien informado en todo momento.