Gobierno Vasco advierte: "Ni en Bilbao ni en Donostia ni en ningún sitio, las 'no fiestas' son 'no fiestas'"

VITORIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha advertido de las 'no celebraciones' que se están produciendo en municipios de Euskadi que, de no haber pandemia, habrían celebrado sus fiestas patronales, que han sido suspendidas por segundo año consecutivo. "Ni en Bilbao ni en Donostia ni en ningún sitio, las 'no fiestas' son 'no fiestas'", ha apuntado.

Sagardui, que ha comparecido en rueda de prensa tras presidir, junto al Lehendakari, Iñigo Urkullu, la reunión de la comisión científico-técnica del Comité Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) en Lehendakaritza, ha recordado que ha habido 'no celebraciones' en las 'no fiestas' de Vitoria, y ello ha incidido en el ascenso del número de contagios.

Sobre la celebración ahora de las 'no fiestas' de San Sebastián y las previstas ya para el próximo fin de semana en Bilbao, ha afirmado: 'Ni en Bilbao ni en Donostia ni en ningún sitio. Estamos en situación de pandemia. No fiestas debe ser no fiestas, desde lo colectivo hasta lo individual".