El Gobierno vasco afirma el euskera no necesita estar en el centro de la batalla" y desea un acuerdo sobre perfiles

La vicelehendakari y consejera de Consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea. - IREKIA

BILBAO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha afirmado que "el euskera no necesita estar en el centro de la batalla" y desea un acuerdo sobre perfiles, aunque ha precisado que es algo que corresponde a los partidos políticos. Además, ha asegurado que el Gobierno de coalición PNV-PSE está "unido y a lo que tiene que estar, a atender a las prioridades y preocupaciones de la sociedad vasca".

Bengoetxea ha comparecido este jueves en rueda de prensa en Bilbao para presentar un nuevo modelo para avanzar en la gratuidad del aprendizaje del euskera.

También se ha referido a la reforma legal sobre los requisitos lingüísticos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE), a las proposiciones de ley presentadas por PNV y EH Bildu, y a las enmiendas planteadas por todos los grupos parlamentarios, que reflejan el desencuentro en esta materia.

La vicelehendakari ha recordado que, hasta la fecha, "había dos propuestas en el Parlamento para dar respuesta a algunas de las sentencias que en algunas ofertas públicas de empleo se estaban recibiendo", y ha defendido que, independientemente de las enmiendas planteadas, "el euskera no necesita estar en el centro de la batalla", sino "propuestas" para que "cada vez más personas puedan utilizar el euskera en su vida cotidiana".

Ibone Bengoetxea ha dicho que el euskera es "muy importante" en la administración, "en tanto en cuanto esta tiene que garantizar los derechos lingüísticos de todas las personas", al tiempo que ha afirmado que la administración "es, probablemente, el espacio en el que mayor conocimiento hay de la lengua".

En ese sentido, ha destacado que en torno al 90% de los empleados públicos "tienen algún nivel acreditado". "El euskera necesita estar donde está la vida, necesita estar en la calle, en el mercado, en las tiendas, en los bares, en las plazas y en el cine", ha subrayado.

Lo que el euskera necesita, ha insistido, son "propuestas para que más personas se acerquen a la lengua como una herramienta de comunicación, de conocer la cultura a la que uno viene a desarrollar su trabajo, de generar nuevas relaciones, nuevas amistades o encontrar un empleo".

"Eso es lo que es una lengua, una herramienta para conectar personas", ha remarcado, para afirmar que su trabajo está en "tratar de destensar lo que creo que no hay que tensar", porque "no se pueden tensar las lenguas, que son herramientas para que las personas nos relacionemos, bien en los entornos naturales, bien en los servicios que prestamos como administración".

Sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, ha señalado que "les toca a los partidos políticos tomar sus propias decisiones y hacer las mejores leyes". "Eso les corresponde a los partidos políticos, no está en mi mano, no me voy a mojar, pero desearía que lo hubiera", ha zanjado.

UN EJECUTIVO "UNIDO"

Por otra parte, la consejera ha sido preguntada si ve riesgo de ruptura en el Gobierno vasco como consecuencia de la polémica surgida tras la difusión por el PSE-EE de una foto del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, creada con inteligencia artificial, en la que este aparecía lanzándose a una piscina, y que los jeltzales calificaron de "indecente".

La consejera de Política Lingüística se ha remitido a las declaraciones que sobre este asunto realizó este pasado miércoles la portavoz del Ejecutivo, María Ubarretxena, tras el Consejo de Gobierno, y ha insistido en que el Gobierno Vasco "está a lo que tiene que estar" y tiene "muy claras cuáles son sus prioridades: son atender a las preocupaciones de la sociedad vasca".

En ese sentido, ha recordado que el último sociómetro "nos las ha puesto encima de la mesa y nos ha dicho que las prioridades son la salud, la seguridad, la vivienda y el empleo, y en todas ellas este gobierno ha puesto propuestas encima de la mesa".

Bengoetxea ha afirmado que a los socios de Gobierno, PNV y PSE-EE, les "une un compromiso con el país, un programa de gobierno y en el gobierno estamos a eso". En esa línea, ha asegurado que son "un gobierno unido con un objetivo claro".

Asimismo, ha destacado que, "prácticamente en la mitad de la legislatura", el Ejecutivo vasco presenta "un balance bastante satisfactorio, con un 78% de las acciones que tenemos en el programa de gobierno iniciadas y dando respuesta a las preocupaciones de las personas".