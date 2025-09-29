Gobierno vasco afirma, en relación al salario mínimo, que la solución a no negociar "no pueden ser los tribunales"

Llama a sindicatos y patronal a sentarse a negociar y dice que estará a lo que el CRL "les diga" tras la solicitud registrada por ELA y LAB

BILBAO, 29 Sep.

El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco ha afirmado que "la solución a la falta de negociación no pueden ser los tribunales" después de que ELA y LAB, junto a otros sindicatos, hayan advertido de que presentarán una demanda contra Confebask si no quiere negociar un salario mínimo propio, tras haber planteado este lunes una solicitud de conciliación en el CRL por este tema.

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde y Hiru han registrado una solicitud de conciliación en el CRL para que la patronal vasca negocie un salario mínimo propio en Euskadi y Navarra y, si no lo hace, presentarán una demanda contra Confebask ante el TSJPV. Además, han solicitado al Gobierno vasco que actúe como mediador en el conflicto.

Desde el Departamento dirigido por Mikel Torres han recordado que la posición del Gobierno con esta cuestión siempre ha sido la de "abogar por el diálogo y la negociación" para alcanzar, en el tema del SMI y de cuantos puedan afectar al mercado de trabajo "acuerdos que mejoren las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras y la competitividad de las empresas". "Y ello porque el diálogo y la negociación entre los agentes sociales es la mejor fórmula para equilibrar las distintas posiciones", ha manifestado.

Además, ha señalado que siempre ha mostrado su predisposición a ayudar a que este diálogo se produzca y, de hecho, ha apuntado que en el programa de gobierno se hace referencia explícita a que "en el seno de la Mesa de Diálogo Social se pueda abordar de manera tripartita este asunto".

El Gobierno vasco ha subrayado que en julio publicaron un "estudio riguroso" sobre los salarios y el SMI que "pretendía ser un instrumento de reflexión y análisis para el diálogo".

En este sentido, ante la solicitud de conciliación sobre un conflicto colectivo ante el CRL por parte de ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde e Hiru, en la que se pide su mediación, ha asegurado que "la solución a la falta de negociación no pueden ser los tribunales de justicia".

"Ni en política, ni en el mundo del trabajo se deberían solucionar los problemas y las distancias acudiendo a los tribunales", ha manifestado el departamento de Torres. Por ello, ha vuelto a hacer un llamamiento a los sindicatos y la patronal para que "se sienten a negociar".

Asimismo, ha recordado, ante esa solicitud en el CRL, que existen unos procedimientos de trabajo pactados entre los agentes sociales que deben seguir. "Por lo que estaremos a lo que el CRL y el PRECO nos soliciten y nos digan", ha concluido.