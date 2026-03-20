Gobierno Vasco apela a condenar "cualquier acoso o amenaza al presidente del Athletic o a cualquier ciudadano"

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha instado a "condenar contundentemente cualquier acoso, amenaza, seguimiento o acción que violente a cualquier persona, sea el presidente del Athletic o sea un ciudadano normal". Asimismo, ha remarcado la necesidad de denunciar "incluso las que son más sutiles, porque es, desde ahí, desde donde después se van dando las escaladas".

En declaraciones a los medios en Bilbao, la consejera ha expresado su apoyo al presidente del Athletic, Jon Uriarte, ante las amenazas que ha denunciado y ha instado a esperar los resultados de la investigación sobre estos hechos.

Bengoetxea ha subrayado la necesidad de "rechazar, denunciar y condenar contundentemente cualquier acoso, cualquier amenaza, cualquier seguimiento, cualquier acción que violente a cualquier persona, sea el presidente del Athletic o sea un ciudadano normal".

"Como sociedad, no nos podemos permitir que cualquier persona sea acosada, perseguida, atacada, violentada en su vida cotidiana o en su vida profesional", ha remarcado.

LLAMATIVAS O SUTILES

La vicelehendakari ha dicho no saber "si hay un regreso al pasado o no" en este tipo de comportamientos. En todo caso, ha insistido en que "como sociedad, y sobre todo quienes tenemos una posición pública en la que podemos tener un altavoz, tenemos que condenar este tipo de actuaciones, incluso las que son más sutiles, porque es, desde ahí, desde donde después se van dando las escaladas".

Así, tras recordar también las pintadas contra al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha reiterado su condena a este tipo de actuaciones "siempre, sean así de llamativas y aparentes, sean a veces más sutiles".

"No podemos permitir que haya violencias contra las personas, de ningún tipo", ha insistido Ibone Bengoetxea, para quien es preciso "erradicar la violencia de toda la sociedad, del deporte, de las calles, de todos los lugares en los que se produce".

Según ha concluido, "las violencias se producen en múltiples ámbitos de la vida y hay que erradicar las violencias de todos los ámbitos, en el deporte también".