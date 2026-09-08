El Gobierno Vasco aporta 75.000 euros para actuaciones conmemorativas del centenario del Funicular Larreineta

Archivo - Cabina rehabilitada del funicular de Larreineta. - GOBIERNO VASCO - Archivo

VITORIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención directa de 75.000 euros para la realización de las actuaciones conmemorativas, divulgativas y de promoción turística relacionadas con el centenario del Funicular Larreineta, en Trapagaran (Bizkaia), orientadas a la puesta en valor de este elemento patrimonial y su proyección turística.

El Funicular de Larreineta, inaugurado el 24 de septiembre de 1926, alcanza en el año 2026 su primer siglo de servicio ininterrumpido. Diseñado originalmente para solventar las dificultades de transporte de mineral y personas en la cuenca minera de Bizkaia, esta infraestructura constituye uno de los elementos patrimoniales e históricos más singulares de Euskadi, y está calificado como Bien Cultural con la categoría de Conjunto Monumental.

El importe concedido a Eusko Trenbideak para esta conmemoración es de 75.000 euros, que se destinarán a financiar distintas actuaciones como ofrecer una interpretación contemporánea del legado histórico e industrial del funicular, una exposición permanente conmemorativa o la edición del libro relativo a la historia del funicular.