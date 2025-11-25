El Gobierno Vasco aporta un millón de euros para proyectos de comunicación competitivos en las comarcas

VITORIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado destinar un millón de euros a una subvención directa a la empresa Tokikom SL para desarrollar proyectos comunicativos competitivos en las comarcas.

El objetivo de este proyecto es impulsar el trabajo en común de los medios de comunicación comarcales, crear una red entre dichos medios y reforzar la capacidad de adecuarse a los nuevos entornos digitales, al objeto de llegar a más ciudadanos y ciudadanas.

El Ejecutivo vasco ha explicado que los cambios que se están dando en el consumo de los medios de comunicación y medios digitales "han impulsado la necesidad de crear nuevos formatos que se adapten a las nuevas formas de consumo de las audiencias, así como a compartir los recursos y a que los medios de comunicación comarcales trabajen en conjunto".