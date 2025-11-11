El Gobierno Vasco aportará entre 75 y 80 millones del total de 156 millones que ha costado la compra de Talgo

VITORIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco aportará entre 75 y 80 millones sobre el total de 156,67 millones en los que se ha cifrado la compra del 29,7% de la empresa Talgo, según ha informado el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou.

El consejero, que ha comparecido este martes ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha anunciado de que este martes se hará pública la fecha en la que se celebrará la Junta General de Accionistas de Talgo, una reunión "importante para que se apruebe la nueva estructura de financiación" de la empresa.

De hecho, ha recordado que esta ha sido "una de las cuestiones que ha dilatado toda la operación" para la adquisición de un 29,7% de las acciones de esta empresa por un consorcio vasco integrado por Sidenor, las fundaciones BBK y Vital, y el propio Gobierno Vasco.

D'Anjou ha considerado que la operación podría estar ya completamente "atada" para el mes de diciembre, y ha informado de que la aportación del Gobierno Vasco para este movimiento será de entre 75 y 80 millones de euros --45 millones a través de renta variable y entre 30 y 35 mediante Ekarpen--.

El consejero ha defendido la relevancia de esta operación porque se trata de una empresa "estratégica" cuya sede podrá ser trasladada a Euskadi y en la que se podrá "garantizar" un importante número de empleos.