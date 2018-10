El Gobierno Vasco aprueba este martes el proyecto de Presupuestos para 2019 con un aumento del 7% en la inversión

Publicado 23/10/2018 7:05:37 CET

El Ejecutivo analiza las propuestas de la oposición antes de volver a reunirse con los grupos y buscar el apoyo que facilite aprobar las Cuentas

BILBAO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo autónomo aprobará este martes en consejo de Gobierno el proyecto de los Presupuestos vascos para 2019, que prevé un aumento del 7% en inversión propia y del 5% en la partida para investigación y desarrollo. El gasto social de las Cuentas superará por primera vez los 7.000 millones.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, comparecerá este martes junto con el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, para explicar las cifras del proyecto de Presupuestos que se entregará el viernes en el Parlamento vasco.

Este proyecto se ha elaborado en un contexto en el que el Ejecutivo vasco mantiene su previsión de que la economía de Euskadi crecerá un 2,8%, al concluir este año, y un 2,3% en 2019. El Gobierno Vasco estima que se crearán 19.000 empleos en 2018 y 13.500 en 2019.

En el Pleno de Política General del pasado 20 de septiembre, Urkullu adelantó algunas líneas de las nuevas Cuentas, incidiendo en que serán "positivas para generar empleo y garantizar las políticas sociales". Unos Presupuestos, en cuya elaboración el Gobierno Vasco, ha contado con un mayor margen de maniobra dada la mejora de la recaudación.

El Gobierno Vasco incide en la importancia que tendrá el gasto social en estas Cuentas, que, por primera vez, superará los 7.000 millones. El Ejecutivo también apuesta por priorizar la inversión propia, con un aumento del 7%.

En concreto, se impulsará un programa específico de inversiones productivas, inversiones en proyectos de innovación y crecimiento económico e inversiones sociales para la modernización de las infraestructuras de Educación y Salud. Por otra parte, dentro de la apuesta de impulsar la innovación, la Cuentas incluirán un aumento del 5% en investigación y desarrollo.

El proyecto de Presupuestos que, según ha adelantado el Gobierno, no contemplará recortes y será "relativamente expansivo", incluirá una subida de la cuantía de la RGI equivalente al incremento salarial programado para los empleados de la Administración autonómica, de forma que esta prestación también se incrementará en un 2,25% en 2019.

El Gobierno Vasco precisa de apoyos para poder sacar adelante los Presupuestos, aunque ya ha adelantado que no sería un "drama" una prórroga de las Cuentas. En principio, vistas las condiciones del PP y la propuesta de Elkarrekin Podemos, a la que ya ha mostrado sus reticencias el Gobierno Vasco, EH Bildu podría ser la opción más viable, aunque fuentes del Ejecutivo autónomo no dan por descartado a ningún grupo.

Las mismas fuentes han señalado a Europa Press que están analizando las propuestas que les han remitido los grupos, en concreto, Elkarrekin Podemos y EH Bildu, ya que el PP no les ha enviado ningún documento por escrito.

Tras ese análisis, se volverán a reunir con los grupos con el ánimo de "buscar acuerdos" que permitan la aprobación de las Cuentas. En esta ocasión, según han apuntado desde el Ejecutivo, se había dado la oportunidad a los partidos de la oposición de presentar sus propuestas antes de cerrar el proyecto de Presupuestos, pero ninguno lo ha hecho, por lo que, de llegarse a un pacto, tendría que trabajarse vía enmiendas porque el documento está "muy cerrado".

EH Bildu se ha mostrado dispuesta a avalar los Presupuestos vascos, con dos abstenciones por parte de su grupo si se da un "pacto de rectificación de las políticas sociales y económicas" y establece como sus prioridades las pensiones, el paro y la lucha contra la brecha salarial, aunque hoy mismo su coordinador, Arnaldo Otegi, expresaba su impresión de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "quiere acordar con cualquiera, menos con la izquierda independentista".

La oferta presupuestaria que ha hecho llegar al Gobierno incluye una inversión de 420 millones de euros, 350 millones para complementar pensiones y 70 millones para la creación y el fomento del empleo de calidad. Precisamente, el hecho de incluir esa petición de complementar las pensiones ha llevado al PNV a considerar "complicado" el acuerdo porque el Gobierno Vasco no tiene competencia en esa materia.

Por su parte, Elkarrekin Podemos ha trasladado al Gobierno Vasco una propuesta denominada 'Guztiok Aurrekontuak (Los presupuestos de todos)' con 15 medidas multisectoriales y que desde el Ejecutivo autónomo se considera poco realista.

El Gobierno Vasco ya ha adelantado que esa propuesta no encajaría en el "marco presupuestario al 100%" y ha cifrado su impacto económico en 1.500 millones de euros, a su juicio, una cifra "elevadísima". No obstante, Elkarrekin Podemos no coincide con ese cálculo y cifra en 600 ó 700 millones su propuesta que incluye, entre otras iniciativas, un plan de empleo dotado con 150 millones de euros o medidas para garantizar la continuidad de La Naval.

Por su parte, el PP ha facilitado la aprobación de las Cuentas en los últimos años, pero, a priori y vistas las posiciones actuales, ese escenario parece menos probable.

El PP, que ha venido incidiendo en que ya no tiene confianza en el PNV tras su apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy, plantea como condición para poder alcanzar un acuerdo presupuestario la ruptura del acuerdo de bases sobre el nuevo Estatuto entre PNV y EH Bildu, aunque mantiene, en todo caso, "los cauces de diálogo abiertos".