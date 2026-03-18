El Gobierno Vasco apuesta por una Korrika como espacio de "encuentro" porque "defender el euskera es sumar, no excluir"

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea - IÑAKI BERASALUCE - EUROPA PRESS

VITORIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari primera y Consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha afirmado que Korrika "siempre ha sido un gran espacio social de encuentro en torno a la euskera", y ha advertido, en referencia a la polémica por el veto a la participación de CCOO en esta iniciativa, de que "defender el euskera es sumar, no excluir".

Bengoetxea, a través de unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, se ha referido a la polémica generada a raíz de la decisión de la organización de Korrika de impedir la participación de CCOO en esta iniciativa popular en favor del euskera, al considerar que el sindicato realiza un "sabotaje euskarofobo" a través de sus recursos contra los requisitos lingüísticos para el acceso al empleo público en Euskadi.

La consejera de Política Lingüística ha manifestado que "todo lo que divida la sociedad en torno a la euskera debilita su futuro". En este sentido, ha subrayado que "defender el euskera es sumar, no excluir".

"Korrika ha sido siempre un gran espacio social de encuentro en torno a la euskera, y justamente por eso es importante cuidar que siga siendo un lugar que sume y no que divida", ha añadido.

La vicelehendakari ha explicado que el euskera "no necesita más muros ni trincheras", puesto que esta lengua requiere "puentes, alianzas amplias y espacios compartidos para fortalecer la convivencia".