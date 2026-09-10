Gobierno Vasco busca una gestora para un programa de inversión en infraestructuras avanzadas de al menos 400 millones

El programa pretende canalizar inversión hacia activos capaces de acelerar la transición energética, reforzar la autonomía estratégica e impulsar la digitalización y la conectividad - IREKIA

VITORIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Vasco de Finanzas (IVF) ha publicado este jueves en su web las bases de la convocatoria para seleccionar una gestora que será la encargada de diseñar y gestionar un nuevo Programa de Inversión en Infraestructuras Avanzadas de al menos 400 millones de euros.

A partir de la publicación de esta convocatoria en los próximos días en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), se abrirá el plazo para la presentación de solicitudes hasta el 13 de octubre de 2026, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El Programa de Inversión en Infraestructuras Avanzadas constituye un nuevo hito en la colaboración público-privada en Euskadi y en el desarrollo del Plan de Inversiones Transformacionales. Esta herramienta es una de las apuestas más relevantes del Gobierno Vasco para reforzar la capacidad inversora del territorio en ámbitos considerados estratégicos para el desarrollo económico de las próximas décadas.

El programa se desarrollará bajo un modelo de colaboración público-privada, orientado a canalizar inversión hacia un espectro diversificado de activos capaces de acelerar la transición energética, reforzar la autonomía estratégica europea, e impulsar la digitalización y la conectividad avanzada, con el fin de fortalecer la competitividad del tejido industrial vasco.

Las inversiones podrán dirigirse a un amplio abanico de infraestructuras avanzadas, como proyectos relacionados con energías limpias, redes e infraestructuras digitales, centros científico-tecnológicos, transporte sostenible, logística avanzada y otros activos considerados críticos para el futuro de la economía europea y vasca. La estrategia buscará combinar infraestructuras ya operativas, capaces de generar flujos de caja estables, con nuevos proyectos de desarrollo que aporten potencial de crecimiento a largo plazo.

OBJETIVO

La dimensión del programa refleja también su ambición. Las bases establecen un objetivo mínimo de captación de 400 millones de euros que permita abordar operaciones de relevancia y construir una cartera diversificada de activos con capacidad para generar retornos sostenibles en el tiempo.

La colaboración público-privada será un elemento fundamental para el desarrollo del Programa. El Instituto Vasco de Finanzas actuará como inversor ancla a través de Indartuz, que prevé aportar entre el 25% y el 49% del total de los compromisos destinados a la estrategia vasca del vehículo seleccionado. Esta aportación tiene por objeto impulsar y favorecer la movilización de inversión privada adicional.

Las bases refuerzan además ese compromiso con el territorio. El programa deberá destinar el doble del compromiso de Indartuz a inversiones vinculadas con Euskadi y, asimismo, un volumen de recursos equivalente, como mínimo, a los compromisos que asuman los integrantes de la Alianza Financiera Vasca, incluidas las EPSV que actúen como 'inversor ancla'.

En todo caso, el vehículo invertirá, al menos, el 50% de su patrimonio total en activos e infraestructuras vinculadas a la CAE. Se busca así contribuir a generar un impacto tangible y medible sobre la economía vasca.

Esta convocatoria se enmarca en Euskadi Eraldatuz 2030, estrategia que articula el compromiso del Gobierno Vasco con la transformación económica e industrial de Euskadi en el marco de la Alianza Financiera Vasca. El Gobierno Vasco ha asumido el compromiso de destinar 1.000 millones de euros de inversión pública, con el objetivo de movilizar 3.000 millones de euros de inversión privada, con especial foco en la industria, la innovación y el arraigo empresarial.

Desde su lanzamiento en octubre de 2025, Euskadi Eraldatuz 2030 ha avanzado en el despliegue de sus diferentes iniciativas, entre ellas el refuerzo de Finkatuz, la creación de Indartuz, el Fondo de Deuda para la Transformación Productiva, el Programa de Inversión en Escalabilidad, Hazten y Ezten II, así como nuevas líneas de financiación directa a la industria.