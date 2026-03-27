Gobierno Vasco cifra en 300.000 los afectados por paros de médicos y dice a la ministra que "no se puede seguir así"

Archivo - El consejero de Salud del País Vasco, Alberto Martínez. (Archivo) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha afirmado que, entre diciembre y marzo, más de 300.000 personas se han visto afectados por las huelgas de médicos y trasladará este viernes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "no se puede seguir así", a la vez que ha apelado a la responsabilidad de las dos partes.

Martínez ha realizado estas manifestaciones en Madrid, a donde se ha desplazado para participar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En su comparencencia, ha subrayado que, por petición, entre otros, de su Departamento solicitaron que se incluyera dentro del orden del día la valoración de la huelga que están llevando a cabo los médicos y facultativos para reclamar un Estatuto marco propio.

Alberto Martínez ha subrayado que la afectación por esos paros es "mucho más alta" que en otras comunidades como pueden ser Cataluña o Madrid debido a que en el sistema de salud vasco, Osakidetza, hace una provisión de servicios prácticamente del 97%, "es decir, es un sistema público-público".

El consejero de Salud ha precisado que, según sus datos, estas huelgas han afectado, desde diciembre a marzo, a más de 300.000 personas en Euskadi y las listas de espera quirúrgicas han aumentado en más de 15 días.

En concreto, según los datos de Salud, las huelgas han provocado más de 150.000 consultas de atención primaria canceladas, 145.000 consultas de especialistas suspendidas, unas 8.000 operaciones aplazadas y casi 60.000 pruebas complementarias no realizadas.

MINISTERIO Y COMITÉ

Alberto Martínez ha añadido que esta situación se ha dado en un periodo en el que ni el ministerio ni el comité de huelga se han reunido y ha precisado que ha sido este pasado jueves cuando lo han vuelto a hacer desde el mes de diciembre.

Tras asegurar que los pacientes no realizan "reproches" sino que quieren "soluciones", ha manifestado que su Departamento y el Gobierno han sido "propositivos" y lo que han intentado es que "el impacto de la huelga fuera el menor posible". Según han explicado, han propiciado que las intervenciones oncológicas y de cirugía cardiaca tuvieran "prioridad".

Además, ha apuntado que la competencia del Estatuto Marco, por la que se regulan las condiciones de trabajo básicas de los profesionales para todo el Sistema Nacional de Salud, es "exclusivamente estatal".

"Es una competencia que tiene que ir al Consejo de Ministros, de ahí al Congreso de los Diputados y al Senado, que tiene que tener informes jurídicos, económicos, de función pública del gobierno de España. Y nosotros no podemos sustituir esa función", ha añadido.

El consejero ha indicado que, "en la medida que esto no avanzaba", han reclamado, en alguna ocasión, "las competencias propias" para el gobierno vasco sobre el estatuto marco.

"Que tuviéramos las competencias. Incluso si esto no fuera posible, también hemos solicitado, la mediación a través de la asociación de pacientes que han sido las personas más afectadas por la huelga", ha añadido.

Por ello, según ha explicado, van a decir este viernes a la ministra de Sanidad, Mónica García que "no se puede seguir así". Alberto Martínez ha añadido que acuden también a esta cita a escuchar lo que les transmite tras el "movimiento" que se produjo este jueves con la reunión con el comité de huelga.

Por ello, el consejero, tras insistir en que la huelga ha afectado a "muchos ciudadanos" y lamenta la falta de movimientos por parte del comité de huelga y del Ministerio de Sanidad, ha apelado "a la responsabilidad de todos ellos".