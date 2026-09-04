Gobierno Vasco comienza la construcción de 162 viviendas de protección oficial en Salburua, que se entregarán en 2029 - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha comenzado este viernes la construcción de 162 viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio de Salburua en Vitoria-Gasteiz, que se entregarán en 2029, y ha anunciado que está tramitando un segundo convenio que se firmará el año que viene para construir otras 1.250 viviendas.

Este proyecto forma parte del convenio entre el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que ha previsto construir 1.002 viviendas, de las cuales 318 ya han sido entregadas y 387 están en construcción.

Durante su intervención ante los medios en el acto de colocación de la primera piedra de la obra, el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha anunciado que la obra estará terminada "para finales de 2028" y que "se entregará a sus personas adjudicatarias a principios 2029".

Asimismo ha anunciado que el Ejecutivo autonómico está tramitando un segundo convenio para construir 1.250 viviendas cuya firma está prevista para principios de 2027. "No podemos estar esperando a que termine este convenio para empezar a pensar en uno nuevo", ha indicado.

Por su parte, la alcaldesa de la capital alavesa, Maider Etxebarria, que también ha asistido al acto, ha señalado que "la complejidad del problema de la vivienda exige políticas públicas decididas, estables, que respondan a las tensiones del mercado libre, y Vitoria-Gasteiz debe seguir siendo la punta de lanza de la construcción de vivienda asequible en Euskadi".

EFICIENCIA ENERGÉTICA

La construcción de estas 162 VPO se desarrollará en una parcela ubicada entre la Avenida Capital de Euskadi, la calle Antonio Amat y Paseo de la Ilíada, en la que supondrán una inversión de 20,59 millones de euros.

El edificio de ocho plantas contará con 6 hogares de una habitación, 81 de dos habitaciones, siete de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida, 33 de tres habitaciones y dos de cuatro habitaciones.

Los domicilios contarán con una superficie útil entre los 42,69 y los 106,77 metros cuadrados, y todas las viviendas dispondrán de terrazas de aproximadamente siete metros cuadrados. Cada vivienda contará además con una plaza de garaje, 64 en planta baja y 90 en el sótano respectivamente.

Itxaso ha destacado la eficiencia energética de estos hogares gracias a un revestimiento en bronce en la fachada apoyado en una estructura tubular de aluminio, que favorecerá que no necesiten mucha energía para calentarse en invierno y que no afecte tanto el sol durante el verano.

En cuanto a las instalaciones, el edificio ofrecerá calefacción mediante radiadores eléctricos, mientras que el agua caliente se obtendrá mediante termos o aerotermos eléctricos individuales. Además el edificio incorporará paneles fotovoltaicos para generar energía renovable.

Para poder acceder a estas VPO, el Gobierno Vasco exige a los adjudicatarios unos ingresos económicos entre 9.000 y 46.463,29 euros anuales. Sin embargo, Itxaso ha anunciado que está tramitando un decreto para guardar un cupo del 30% a renta de entre 20.000 a 46.000 euros anuales.

"Queremos que las personas que se encuentran entre 20.000 y 46.000 euros no se queden sistemáticamente fuera porque tienen que competir con personas que tienen muchos menos ingresos y que en condiciones normales van a tener más puntos", ha explicado Itxaso.