Gobierno Vasco construye una celda temporal junto al vertedero de Zaldibar y almacenará los residuos como "peligrosos"

El Gobierno Vasco ha iniciado la construcción de una celda temporal para almacenar los residuos y restos generados por el vertedero de Zaldibar y las labores de excavación en busca de los dos trabajadores desaparecidos. Todos los restos trasladados al depósito, con capacidad para 100.000 toneladas y ubicado cerca de la zona de derrumbe, recibirán la consideración máxima para residuos peligrosos de manera preventiva por la imposibilidad de separar los materiales con amianto del resto.

Así lo ha dado a conocer la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, tras la reunión mantenida este miércoles por la mesa técnica de seguimiento y coordinación de las acciones organizadas tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar.

La viceconsejera ha insistido en remarcar que se va a aplicar la máxima calificación en materia preventiva marcada por la legislación para residuos de forma "conservadora y por seguridad", ya que el porcentaje de todo el volumen de residuos que puede contener amianto es del 0,16% del total almacenado en el vertedero.

En ese sentido, ha remarcado que se ha calculado que en torno a 14.000 toneladas de los residuos almacenados en diferentes zonas del vertedero pueden contener amianto y que, además, "se conservaban en condiciones de seguridad estrictas y los materiales que lo contienen son de fibrocemento, que también en su mayor parte es cemento y la presencia de amianto arroja un porcentaje muy bajo".

Moreno ha recordado que tras medir la presencia del terreno donde se produjo el derrumbe desde el primer momento no ha habido ninguna muestra que detectara amianto, ninguna, de cara a garantizar una no afección a la ciudadanía" porque, ha proseguido, en todos los restos que se van a mover, "habrá depósitos que se habrán visto afectados, pero otros que no, y por eso se han tomado medidas muy conservadoras por seguridad, pero hay que relativizar un posible riesgo".

"Los vamos a considerar como peligrosos de manera preventiva porque en la labor de desescombro no se puede delimitar cuáles son por amianto y, como no se puede caracterizar el contenido, les damos a todos la máxima calificación y se van a tratar con los máximos niveles de protección".

La viceconsejera ha señalado que se tratará de una celda temporal y provisional que reunirá todas las condiciones para ese almacenamiento temporal mientras persisten las labores de descarga del material situado en la parte superior del derrumbe y para evitar nuevos deslizamientos sobre la zona donde continúa la búsqueda de los dos trabajadores, que se llevan a cabo en una de las dos lenguas por donde se deslizaron los residuos y la tierra del vertedero.