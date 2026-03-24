El Gobierno Vasco convoca ayudas por un millón de euros para impulsar el liderazgo del personal investigador joven

VITORIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado una convocatoria de ayudas dotada con un millón de euros y destinada a financiar proyectos de investigación básica y/o aplicada durante el periodo 2026-2028.

Este programa tiene como objetivo incrementar el potencial científico de Euskadi, promover la investigación de calidad, y facilitar el acceso del personal investigador joven a posiciones de responsabilidad y liderazgo.

Como novedad, la convocatoria presta especial atención al impulso del liderazgo del personal investigador con carreras científicas en vías de consolidación.

Asimismo, busca asegurar que las nuevas generaciones puedan dirigir proyectos y, de este modo, reforzar el dinamismo y el relevo generacional del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, fomenta no solo la publicación de resultados en foros de alto impacto, sino también la internacionalización y la contribución directa a la resolución de retos sociales y económicos de la sociedad vasca.

El presupuesto total asciende a 1.000.000 de euros y establece una financiación máxima de 80.000 euros por proyecto. Podrán beneficiarse de estas ayudas las entidades acreditadas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI), entre ellas, los Centros de Investigación Básica y de Excelencia (BERC), las estructuras de investigación de las universidades -bajo condiciones específicas de no duplicidad de ayudas-, y los Centros de Investigación Cooperativa (CIC).

Los proyectos tendrán una duración de entre una y tres anualidades. Comenzarán este mismo año y deberán finalizar antes del 30 de junio de 2029. Con el objetivo de reforzar el liderazgo joven, la persona investigadora principal (IP) deberá ocupar una plaza en vías de consolidación, como las de los programas Ikerbasque Research Fellow, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o profesorado Ayudante Doctor, entre otros. El equipo mínimo estará formado por al menos tres personas, incluida la IP, y dos de ellas deberán contar con el título de doctorado.

Las ayudas cubrirán exclusivamente los gastos necesarios para el desarrollo del proyecto: personal colaborador (doctor y no doctor), material inventariable -con exclusión de mobiliario y equipos de gestión-, y material fungible, entre otros.

Las ayudas, en concurrencia competitiva se evaluarán por Unibasq, la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, que priorizará la calidad científico-tecnológica, la solidez del equipo y la adecuación a los retos del PCTI Euskadi 2030.