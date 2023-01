El Gobierno Vasco dejará de financiar a partir del próximo curso a los centros que separen a los alumnos por sexos

Educación ya ha anunciado su decisión a los seis colegios que siguen aplicando este sistema en Euskadi



VITORIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco dejará de financiar a partir del próximo curso escolar a los centros educativos que separen a los alumnos en función de su género, según ha anunciado el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, que ha explicado que su departamento ya ha dado a conocer esta decisión a los seis colegios que siguen aplicando esta forma de segregación escolar.

Bildarratz, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha recordado que tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como la vigente ley educativa estatal (LOMLOE), la orden autonómica sobre conciertos, y el pacto educativo alcanzado el año pasado en el Parlamento Vasco establecen una serie de condiciones para que los centros privados puedan recibir financiación pública a través del sistema de conciertos.

El consejero ha destacado, asimismo, que ya se había anunciado que para el próximo curso escolar, el Gobierno Vasco tenía previsto cambiar los criterios, de acuerdo a lo que establece la normativa estatal y autonómica vigente, de los conciertos educativos.

En este sentido, y aunque no ha precisado las etapas concretas en las que se aplicará esta medida ni la fórmula exacta a través de la que se llevará a cabo, ha explicado que el Gobierno ya ha trasladado a los seis centros que en Euskadi siguen separando a los alumnos por sexo que el Ejecutivo autonómico "no puede admitir y no va a concertar con centros que separen por género".

"No entendemos que quepa concierto alguno con centros que separan por género", ha reiterado. En la misma línea, ha afirmado que puede "entender que haya familias que piensan que debe haber separación [por sexos]", pero que lo que no es comprensible es que una administración pública "tenga que financiar" a los colegios que aplican un sistema de este tipo.

GARANTÍAS JURÍDICAS

Bildarratz ha informado de que su departamento está trabajando con los seis centros que mantienen esta política en Euskadi para tratar de acordar la forma de aplicar esta decisión con "garantías jurídicas" y con "la menor incidencia posible en el desarrollo curricular y en la educación integral".

Por otra parte, ha reiterado que la previsión de su departamento es que el proyecto de ley de la nueva ley educativa pueda aprobarse en Consejo de Gobierno en el primer trimestre del año.