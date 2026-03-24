El Gobierno Vasco denuncia que la exhibición de fotos de presos de ETA durante la Korrika "hace daño a las víctimas"

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VITORIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha denunciado que la exhibición de fotografías de presos de ETA por parte de participantes en la Korrika, una iniciativa popular en favor del euskera, "hace daños a las víctimas" de la desaparecida organización terrorista y "no hace ningún bien ni al euskera ni a lo que representa Korrika como espacio de encuentro y de inclusión".

Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, se ha referido de esta forma a la denuncia de Covite sobre la exhibición de una foto del preso de ETA Patxi Ruiz por parte de un niño que participaba en la Korrika a su paso por Navarra.

La portavoz del Ejecutivo vasco ha afirmado que este tipo de imágenes "hacen daño a las víctimas de ETA", por lo que ha mostrado su comprensión con el "malestar" que esta situación ha generado en este colectivo.

"Son situaciones que no hacen ningún bien ni a la euskera ni a lo que representa Korrika como espacio social que debe ser de encuentro y de inclusión", ha añadido.