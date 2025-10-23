Gobierno Vasco destaca la voluntad de Bain Capital de seguir siendo un socio "a largo plazo" de ITP Aero

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha destacado la voluntad del fondo de capital riesgo norteamericano Bain Capital (accionista mayoritario de ITP Aero), de seguir siendo un socio "a largo plazo" de la compañía aeronáutica vasca.

Fuentes del Departamento vasco de Hacienda y Finanzas se han expresado en estos términos después de que ITP Aero haya aprobado el reparto de un dividendo extraordinario a sus accionistas (entre los que se encuentra el ejecutivo vasco con un 6% del capital social), dado el "excepcional" rendimiento de la empresa.

Esta retribución extraordinaria a los accionistas se suma a la oportunidad de refinanciar el Grupo con un nuevo paquete de deuda a más largo plazo, que se extenderá más allá de 2030. Esto permitirá dar estabilidad financiera a ITP para cumplir con su "ambicioso" plan hasta el 2030, operación muy similar a la realizada en 2024.

El Ejecutivo autonómico ha valorado el compromiso "firme" de ITP de su presencia en Euskadi, con una inversión continua en personal, que se espera que aumente en más de 1.600 empleados para 2030, con empleo "de calidad", y el plan de negocio recientemente aprobado y que implica inversiones significativas continuadas, con unas inversiones, aproximadamente, de 700 millones de euros y unos gastos en I+D de alrededor de 500 millones de euros previstos hasta 2030.

"El accionista mayoritario de ITP es un socio fiable y comprometido con el crecimiento industrial de la compañía en Euskadi", ha celebrado, para añadir que "prueba de ello es que Bain Capital tiene previsto aprovechar esta operación para ejecutar un 'fondo de continuación' ("Continuation Fund").

"Se trata de una práctica muy habitual en inversiones exitosas y significa que Bain Capital pedirá a sus socios comanditarios (inversores pasivos en sus fondos) que renueven su compromiso con la visión a largo plazo de ITP", ha explicado.

Según han indicado las mismas fuentes, esto permitirá a Bain Capital seguir siendo un socio "a largo plazo, firmemente comprometido con la estabilidad, el crecimiento continuo y el éxito de ITP Aero, en línea con lo que el Lehendakari, Imanol Pradales, el consejero de Industria, Mikel Jauregui, y el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha destacado en ocasiones anteriores".