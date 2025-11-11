El Gobierno Vasco destina 10 millones de euros a la financiación de obras de colegios propiedad de ayuntamientos

VITORIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco destinará diez millones de euros a la financiación de obras desarrolladas en colegios propiedad de ayuntamientos, tras aprobar la renovación del convenio Udaleraiki, por el que se regula el apoyo a las obras de mejora en edificios municipales que albergan centros docentes.

En concreto, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco invertirá diez millones de euros para financiar hasta un 60% del coste de actuaciones dirigidas a renovar y transformar colegios.

El ejecutivo ha destacado que "las reformas en las infraestructuras y las adecuación del entorno escolar inciden en la mejora el aprendizaje, el bienestar del alumnado y la motivación". Gracias a Udaleraiki, espera que se financien este año más de 80 actuaciones en centros de Euskadi.