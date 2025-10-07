Gobierno vasco destina 985.000 euros a ayudas para materiales didácticos en euskera en niveles no universitarios

VITORIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado este martes una convocatoria de ayudas para la producción de materiales didácticos en euskera de niveles educativos no universitarios, la convocatoria EIMA-Euskarazko Ikas Materialgintza Programa, con una dotación de 985.000 euros.

Desde el Ejecutivo vasco han destacado que los materiales didácticos son "un elemento fundamental para el desarrollo del modelo educativo pedagógico" y, por ello, la convocatoria EIMA tiene por objeto apoyar materiales didácticos "de calidad" adaptados a lo dispuesto en la normativa curricular.

La convocatoria de ayudas, que recoge tres modalidades, subvenciona, por un lado, costes de edición de materiales escolares impresos en euskera. Por otro lado, a través de línea 'EIMA Digitala', se financian costes de creación de material escolar digital en euskera y, mediante la línea 'EIMA 4', la creación de materiales didácticos impresos en euskera.

De esta manera, el Departamento de Educación pretende "reforzar la creación de herramientas e instrumentos de enseñanza creados desde el euskera".

MÁS DE 38.000 MATERIALES

El centro de documentación EIMA (Euskarazko Ikas Materialgintza), que recoge y cataloga los materiales didácticos en euskera, cuenta con 38.055 materiales catalogados.

Este archivo viene recopilando y catalogando materiales didácticos en euskera durante los últimos 20 años. En la sede del catálogo o en la página web, se puede consultar y acceder a recursos curriculares (libros de texto, materiales didácticos y lecturas) o materiales complementarios para la práctica docente (vídeos, aplicaciones, monografías, juegos y obras literarias) que se han creado en las últimas dos décadas y están a disposición del profesorado y de los centros escolares.