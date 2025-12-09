Gobierno vasco destina más de 9 millones a los descuentos en el transporte público en el primer semestre del año

Archivo - Tranvía de vitoria - GOBIERNO VASCO - Archivo

BILBAO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco destina más de 9 millones a diputaciones forales y ayuntamientos para mantener los descuentos en el transporte público en el primer semestre de 2025.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha autorizado este martes la orden para esas ayudas. Desde 2022 el Gobierno vasco ha destinado más de 50 millones de euros en la implementación de las bonificaciones al transporte público.

Estas subvenciones se enmarcan en el real decreto ley 1/2025, de 28 de enero, que daba continuidad a la aplicación de los descuentos que las instituciones vinieran realizando en 2024, con un porcentaje mínimo de un 50% sobre el precio habitual de los títulos.

Según ha precisado el Gobierno vasco, el 30% es financiado por la Administración del Estado y el Gobierno Vasco aporta un 10% para apoyar a los operadores locales a alcanzar el descuento de la mitad del precio de los billetes.

Para ello, destinará un total de 9.135.268,14 euros, de los que 2,1 millones se repartirán entre distintos ayuntamientos vascos, 3,7 millones irán a las diputaciones forales, y 3,2 millones al Consorcio de Transportes de Bizkaia.