El Gobierno Vasco destina un millón de euros a la intercooperación empresarial y formación en la economía social

VITORIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado dos nuevas convocatorias de ayudas, que ascienden a un total de 1.177.000 euros, destinadas a impulsar la formación, divulgación e investigación, así como a promover la intercooperación empresarial en la economía social en Euskadi.

La convocatoria dirigida a la formación, divulgación e investigación de la economía social está dotada con 910.000 euros. Estas ayudas permitirán financiar acciones formativas específicas para miembros de cooperativas, así como el diseño, la elaboración y la implantación de unidades didácticas en todos los niveles educativos, y la identificación de empresas para realizar prácticas duales.

En el ámbito de la divulgación, se financiará la edición de publicaciones y la organización de jornadas y eventos que visibilicen el papel de la economía social. Además, se apoyarán investigaciones universitarias centradas en la sostenibilidad, el desarrollo económico y la innovación social, con especial énfasis en la difusión de los valores democráticos y solidarios de las cooperativas, coincidiendo con la celebración, este 2025, del 'Año Internacional de las Cooperativas'.

Por otra parte, se destinarán 267.000 euros al impulso de la intercooperación empresarial con el objetivo de financiar proyectos colaborativos, fusiones de empresas, creación de nuevas estructuras empresariales, diseño de estrategias conjuntas y acuerdos entre entidades, así como actividades de difusión que den a conocer el impacto positivo de la economía social en la economía vasca.

Las solicitudes se deberán presentar a través de la sede electrónica del Gobierno Vasco (euskadi.eus/sede-electronica) en un plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.