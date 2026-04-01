Gobierno Vasco dice que la Korrika ha sido "exitosa" pero que las imágenes de presos de ETA "no ayudan"

Varias personas participan en la llegada de la Korrika al Ayuntamiento de Bilbao, a 29 de marzo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Organizada por AEK bajo el lema ‘Euskara gara’, la Korrika 2026 ha recorrido el País Vasco durante diez noche - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha afirmado este miércoles que la 24ª edición de la Korrika, que finalizó este pasado domingo en Bilbao, ha sido "exitosa", aunque ha lamentado que la exhibición de fotos de presos de ETA por parte de algunos participantes en la iniciativa en favor del euskera "no ayudan".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, por Europa Press, Ubarretxena ha señalado que le da "pena" que el foco de la carrera popular por el euskera "se desvíe a otras cuestiones", ya que, según ha dicho, "la Korrika pone el euskera en el centro, todos debemos actuar en favor del euskera, el euskera nos necesita a todos, y el ruido no ayuda en nada al euskera".

Así, ha recordado que, tal como anunció este pasado martes la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, se reunirán con los organizadores de la Korrika para hacer una evaluación de la presente edición, "como es normal y como hace el Gobierno Vasco con todas las iniciativas en las que participa".

En este sentido, ha señalado que, "seguramente", en dicha reunión de evaluación se valorarán "las cuestiones que mediáticamente han generado ruido o han creado malestar", por lo que ha instado a "dejar hacer la evaluación, sentarse con los organizadores y luego ya veremos".

En todo caso, la portavoz del Gobierno Vasco ha asegurado que exhibir fotos de presos de ETA durante la Korrika "no ayuda" y que el Ejecutivo autonómico "no lo apoya". "La Korrika nos debe unir. Nosotros vemos la Korrika como una herramienta de inclusión social, que situa nuestra lengua en el centro, y ahí es donde deberíamos hacer fuerza, porque todo lo demás sólo genera ruido", ha asegurado.