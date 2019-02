Gobierno Vasco dice que la mesa de diálogo social "siempre estará abierta" para ELA y LAB pero que debe avanzar

Publicado 11/02/2019 10:14:24 CET

BILBAO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha afirmado este lunes que la mesa de diálogo social "siempre estará abierta" para ELA y LAB, pero que, aunque no participen en ella, debe avanzar.

Tapia se ha referido así, en una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a la primera reunión que la mesa de diálogo social celebrará este mismo lunes tras la institucionalización por decreto del diálogo social en Euskadi, y que reunirá a Gobierno Vasco, Confebask, CC.OO. y UGT, con la ausencia de ELA y LAB, que consideran que está "vacío de contenido" y "legitima" las políticas del Ejecutivo autónomo y la patronal.

Así, la consejera del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha indicado que en la reunión de este lunes establecerán las cuestiones que la mesa de diálogo docial tratará durante el presente ejercicio, cuestiones entre las que ha citado la formación, el empleo o los retos de la industria 4.0.

Asimismo, ha considerado que "sería importante" que los sindicatos ELA y LAB tomarán parte en dicho foro, aunque ha destacado que "lo que no podemos hacer es que, porque no estén ellos, no avancemos". "La mesa siempre estará abierta para ellos, pero nosotros debemos continuar trabajando", ha insistido.