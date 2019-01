Gobierno Vasco dice que traspasar prisiones no supone "abrir las puertas" de las cárceles

Actualizado 28/01/2019 10:45:00 CET

Erkoreka afirma que se deberá "aplicar la Ley del Estado y atender a los "requerimientos de los jueces de vigilancia penitenciaria"

BILBAO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que la transferencia a Euskadi de la competencia de prisiones no significa que se "abran las puertas de las prisiones", sino que podría traer consigo una manera de "concebir" la política penitenciaria de una manera "más esmerada, progresista y avanzada". "Eso es una ignominia", ha añadido.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el también consejero de Autogobierno se ha referido al calendario de transferencias acordado entre los Gobiernos central y vasco, del que ha quedado fuera la gestión del régimen de la Seguridad Social.

Tras señalar que quien tiene que hacer efectivas las transferencias es el Ejecutivo del Estado y, por ello, a él "le corresponde el impulso", Erkoreka ha recordado que está previsto que en la primera semana de febrero se encuentren sobre la mesa los contenidos referidos al primer bloque.

"A partir de que lo recibamos y se evalúe, empezará un proceso negociador que puede ir sobre ruedas o tener dificultades. Nuestra posición está clara, la del Gobierno español aún no la conocemos. Han identificado algunas materias con epígrafes, que no siempre coinciden con la que nosotros habíamos utilizado y no sabemos a qué se refieren. Solo lo sabremos cuando nos remitan la propuesta correspondiente y a eso esperamos", ha descrito.

En este sentido, ha advertido de que la propuesta planteada por el Ejecutivo de Sánchez tiene "las mismas virtudes y defectos" que tenía de inicio ya que "no incorpora" materias que el propio Parlamento vasco ha determinado como "prioritarias", en referencia a la Seguridad Social.

PRISIONES

En lo que respecta a la transferencia de prisiones y algunas de las críticas recibidas, el portavoz del Gobierno Vasco ha recordado que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya ha aclarado que "no implica la asunción de las instituciones vascas de la competencia para legislar".

"El ministro ya señaló que serían las juntas de tratamiento de las prisiones quienes elaborarían los informes que desembocan en los expedientes correspondientes. Nosotros no modificaríamos la estructura interna de los establecimientos penitenciarios, ni suprimiríamos las juntas de tratamiento ni alteraríamos la composición de las juntas. Hablamos de aplicar la misma ley penitenciaria del Estado por parte de las mismas personas", ha incidido.

De este modo, ha considerado que el Gobierno Vasco podría "posiblemente" crear una manera de "concebir" la política penitenciaria de una manera "más esmerada o cuidada, progresista y avanzada", pero eso no significa que se "abrieran las puertas de las prisiones". "Eso es una ignominia. No tiene ninguna consistencia una acusación de este tipo", ha añadido.

De este modo, ha lamentado que también se acusó en el pasado a las instituciones catalanas de que se iban a abrir las puertas de las prisiones a los encarcelados por el asunto del 'proces', pero ya se ha visto que no ha sido así. "Otra cosa es que se haya podido llevar a cabo una gestión más humana", ha expresado.

Por ello, ha reconocido que la primera "referencia" que maneja el Gobierno Vasco en esta cuestión es la transferencia que se llevó a cabo en Cataluña.

"Ese sería el modelo para articular la transferencia en sí. Después, la gestión corresponderá al Gobierno que tenga esa responsabilidad pero teniendo claro que deberá aplicar la Ley del Estado y atender siempre a los requerimientos de los jueces de vigilancia penitenciaria", ha finalizado.

Por último, ha defendido que el cumplimiento del Estatuto de Gernika debería estar por encima de posibles cambios de gobierno en el Estado y ello "intentaremos explicárselo a Pablo Casado que en su discurso habla del principio de legalidad con rotundidad pero al mismo tiempo sale a la palestra pública postulando abiertamente el incumplimento de la Ley".