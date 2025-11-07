Gobierno Vasco y Diputaciones Forales refuerzan en Lurrama la alianza agroalimentaria vasca junto a Iparralde y Navarra

BILBAO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector agroalimentario vasco, junto con el Gobierno Vasco y Diputaciones Forales, el Gobierno de Navarra y las instituciones de Iparralde se da cita este fin de semana en la feria Lurrama, en Biarritz (Francia), para consolidar una alianza que simboliza la voluntad de "trabajar juntos más allá de las fronteras administrativas, desde una visión que entiende la agricultura y la alimentación como un proyecto de país".

Según han informado el ejecutivo vasco y las diputaciones forales, en Lurrama se hace visible un modelo vasco de desarrollo rural basado en la producción local, la cercanía y la sostenibilidad, pero también en la "cohesión cultural y social que une a las comunidades agrícolas a ambos lados de la muga".

La participación del sector agroalimentario vasco refleja el compromiso de construir una cooperación estructurada entre los territorios, donde el euskera actúa "como vínculo natural y la tierra como espacio común". "Este impulso compartido se alinea con la apuesta por un modelo agrícola de proximidad, que protege el medio rural, favorece el relevo generacional y defiende la soberanía alimentaria vasca", han apuntado.

Lurrama cuenta con la participación de Oneka Zaballa, directora de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco; Jose Mari Aierdi, consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra; Intza Barandiola, miembro de la cooperativa BIZIOLA; e Isabel Capdeville, presidenta de InterAMAP.

En el acto oficial de apertura han estado presentes la directora de Calidad y Promoción Alimentaria del Gobierno Vasco, Nora Beltrán de Otalora; el presidente de la Communauté d'Agglomération Pays Basque y alcalde de Baiona, Jean-René Etchegaray; y el director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, Rubén Goñi, junto a la alcaldesa de Biarritz, Maider Arostegi, como anfitriona.

MODELO AGROALIMENTARIO PROPIO

"La participación vasca en Lurrama refleja una aspiración compartida que trasciende lo económico: construir, desde la lengua, la cultura y la tierra, un modelo agroalimentario propio que proyecte al conjunto del territorio vasco hacia un futuro común. En este empeño, las instituciones vascas -Gobierno Vasco, diputaciones forales, Gobierno de Navarra y entidades de Iparralde- somos aliadas del sector, acompañando a nuestros productores y productoras en la defensa de un modelo que une identidad, sostenibilidad y desarrollo territorial" ha subrayado Nora Beltrán de Otalora.

La feria Lurrama, que celebra este año su XX edición, está dedicada al reto del relevo generacional en el sector primario bajo el lema "Agricultores del mañana/Bihar ere laborari/Paysannes de demain". El evento se desarrolla hasta el domingo en el recinto ferial Halle d'Iraty de Biarritz, con el objetivo de fomentar los alimentos de origen local y un modelo de producción sostenible, vinculado al cuidado del territorio y su entorno natural y tradicional.

Organizada por la Euskal Herriko Laborantza Ganbara, entidad de desarrollo agrario en Iparralde, Lurrama reúne cada año a unas 20.000 personas y, en esta edición, ha ampliado su colaboración a instituciones y productores de Euskadi y Navarra, fomentando una mayor cooperación transfronteriza en el ámbito agroalimentario.