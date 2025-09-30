Gobierno Vasco eleva una décima sus previsiones de crecimiento, que sitúa en un 2,2% para este año y un 1,9% para 2025

Torres destaca que la economía de Euskadi acredita su fortaleza y capacidad de adaptación frente a la "incertidumbre" internacional

VITORIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha elevado en una décima sus previsiones de crecimiento económico para este año y el próximo respecto a las estimaciones efectuadas el pasado junio, situándolas de esa forma en un 2,2% y un 1,9%, según ha anunciado el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres.

Torres, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha destacado que Euskadi está acreditando que "cuenta con una economía fuerte, preparada para afrontar los retos del futuro y con capacidad de adaptación ante cualquier incertidumbre internacional".

La revisión de las cuentas anuales de 2023 y 2024 refleja que la economía vasca creció más de lo previsto: un 3,0% en 2023 y un 2,5% en 2024, tres décimas por encima de las estimaciones iniciales. Este resultado --según ha señalado el Departamento de Economía-- "subraya la capacidad de Euskadi para mantener el pulso económico en un entorno internacional difícil, especialmente en países clave para nuestras exportaciones como Alemania y Francia".

A partir de las base de los últimos datos publicados por Eustat, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo prevé que la economía crecerá un 2,2% en 2025 y un 1,9% en 2026, frente al 2,1% y 1,8% previstos el pasado mes de junio.

Esta revisión al alza de las perspectivas de crecimiento "refleja la solidez" de la actividad económica en Euskadi, según el Departamento. "Euskadi ha sabido mantener el rumbo en un contexto internacional incierto, y hoy podemos afirmar que afrontamos los próximos años con confianza y con una base sólida para seguir creando oportunidades", ha afirmado el consejero.

DEMANDA INTERNA

El motor principal de este crecimiento será la demanda interna. Se prevé que el consumo de los hogares aumente un 2,7% en 2025, gracias a la mejora del empleo y a una inflación más moderada. La inversión también se mantiene en cifras positivas, con un incremento estimado del 3,1%, apoyada en unas condiciones financieras más favorables.

Aunque la aportación del sector exterior será más limitada, las exportaciones muestran signos de recuperación, con aumentos previstos del 2% en 2025 y del 3% en 2026.

Además, para 2025 se prevé la creación de unos 14.000 empleos equivalentes a tiempo completo, lo que permitirá reducir la tasa de paro hasta el 6,4%. Este avance --según Torres-- "contribuirá a reforzar la cohesión social y el bienestar de la ciudadanía".

Por sectores, los servicios seguirán siendo el gran motor de la economía con un crecimiento del 2,7% en 2025, acompañados por la construcción, que mantendrá un ritmo positivo del 2,5%. La industria afronta mayores dificultades por la debilidad del comercio internacional, pero se espera una recuperación a lo largo de 2026, cuando los mercados exteriores muestren una mayor estabilidad.

MÁS EMPLEO Y COHESIÓN

La senda de precios también apunta a la estabilidad: el deflactor del PIB se situará en el 2,6% en 2025 y descenderá al 2,0% en 2026, confirmando la moderación de la inflación. Esto permitirá un entorno más previsible y favorable tanto para la inversión como para el consumo, a juicio del Departamento.

El vicelehendakari segundo ha subrayado que Euskadi "cuenta con una economía fuerte, preparada para afrontar los retos del futuro y con capacidad de adaptación ante cualquier incertidumbre internacional". "Crecemos, creamos empleo y mantenemos la cohesión social; esa es la mejor garantía de estabilidad y de confianza en nuestro país", ha añadido.