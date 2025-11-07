El Gobierno Vasco encara la negociación de las cuentas con la "tranquilidad" de que PNV y PSE garantizan su aprobación

VITORIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha explicado que el Gobierno Vasco tiene "la mano tendida" a la oposición para tratar de lograr su apoyo al presupuesto de 2026, si bien ha explicado que el Ejecutivo afronta las negociaciones con la "tranquilidad" de que, con independencia de cuál sea el resultado de este proceso, la aprobación de las cuentas está garantizada gracias a la mayoría parlamentaria de PNV y PSE-EE.

D'Anjou, en respuesta a una pregunta del PNV en el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, ha afirmado que los presupuestos elaborados por el Gobierno para 2026 son "sólidos, responsables y transformadores", y que han sido elaborados "para dar estabilidad Euskadi hoy y sentar las bases del mañana".

"En un contexto de incertidumbre internacional, este Gobierno presenta unas cuentas que refuerzan la confianza, garantizan la sostenibilidad y mantienen viva la ambición de seguir construyendo un país fuerte y cohesionado", ha añadido.

D'Anjou ha explicado que una vez aprobado el proyecto presupuestario por parte del Gobierno, "ahora comienza una nueva etapa, la del diálogo y la negociación".

El consejero ha indicado que el Gobierno inicia este proceso de conversaciones con la oposición "con la máxima honestidad", y ha afirmado que a lo largo de la última semana, el Ejecutivo ha observado ciertos "puntos de interés común" con la oposición en ámbitos como la vivienda, la salud o la seguridad.

"ALTURA DE MIRAS"

"Compartimos objetivos con varios grupos, aunque es evidente que hay casos en los que no coincidimos en la hoja de ruta", ha explicado. Por ese motivo, ha apelado a "la altura de miras y la voluntad política" de todos los grupos para afrontar el proceso de negociaciones que se iniciará la próxima semana "con responsabilidad".

Tras poner de manifiesto que su objetivo es llegar a acuerdos con la oposición, ha lamentado que, en las declaraciones de algunos portavoces, se haya percibido "cierta intención de desmarcarse de la negociación incluso antes de empezar".

Esto --a su juicio-- es "un error", por lo que ha mostrado su deseo de que "a la hora de la verdad todos mantengamos la disposición al diálogo, dejando a un lado tacticismos y centrando nuestros esfuerzos en seguir fortaleciendo el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo económico de este país".

"EFECTO MULTIPLICADOR"

D'Anjou ha puesto de manifiesto la importancia de ampliar el respaldo a las cuentas --cuya aprobación está garantizada gracias a la mayoría que suman el PNV y el PSE en la Cámara-- para lograr "un efecto multiplicador", dado que "cada apoyo adicional que reciba este presupuesto redundará en beneficio de todas y todos los vascos".

De esa forma, ha explicado que el Gobierno tiene "la mano tendida" para "construir sobre lo acordado". En todo caso, ha afirmado que, con independencia del resultado de las negociaciones con la oposición, el Gobierno está "tranquilo" dado que la mayoría de PNV y PSE garantiza que Euskadi contará en 2026 con "unos presupuestos sólidos, equilibrados y positivos".