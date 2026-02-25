Gobierno Vasco y Fundación Novia Salcedo impulsan prácticas remuneradas en empresas de Euskadi para 105 jóvenes

Archivo - Estudiantes en un aula - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BILBAO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa "Reactívate 2026", impulsado por el departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco y coordinado por la Fundación Novia Salcedo, ofrecerá este año prácticas profesionales remuneradas en empresas y organizaciones de Euskadi a un total de 105 jóvenes.

La iniciativa está dirigido a personas de entre 16 y 29 años con estudios universitarios, de formación profesional, certificados de profesionalidad o incluso estudios básicos, que residan en Euskadi, estén inscritas en Lanbide y se encuentren en situación de desempleo o de mejora de empleo, pero no podrán tomar parte quienes ya hayan sido beneficiarios en ediciones anteriores, según ha informado la Fundación Novia Salcedo en un comunicado.

Las prácticas tendrán una duración de cinco meses, con una dedicación de 35 horas semanales y una dotación económica de 1.246,44 euro euros brutos mensuales.

El convenio estará plenamente regulado entre la persona joven, la empresa y la entidad intermediaria, incluyendo cobertura de Seguridad Social y seguro.

AYUDAS A LAS EMPRESAS

Las empresas vascas, principalmente pymes, podrán beneficiarse de una financiación pública del 80% o del 100% del coste de la práctica, aunque no podrán participar aquellas que se encuentren en situación de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) o Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en el momento de la solicitud.

El programa contempla un reparto territorial equilibrado de las plazas que hará que aproximadamente el 50% correspondan a Bizkaia, el 30% a Gipuzkoa y el 20% a Álava.

Además de preparar a las personas participantes, la Fundación Novia Salcedo se encargará de identificar y gestionar las empresas y entidades que ofrecerán las prácticas. Cada organización deberá designar una persona tutora responsable del seguimiento del proceso, que recibirá formación específica por parte de la Fundación.

Se priorizarán las empresas que presenten planes formativos individualizados y aquellas comprometidas con la responsabilidad social, la innovación y la inclusión de colectivos vulnerables, así como con la transición ecológica, digital, social y sanitaria definida en la Estrategia Vasca de Empleo 2030.

La persona beneficiaria será dada de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y en la mutua correspondiente durante todo el periodo de prácticas, cuya gestión administrativa correrá a cargo de la Fundación Novia Salcedo, han indicado.

Las solicitudes deberán presentarse a través de la página web de la Fundación Novia Salcedo y se tramitarán por orden de llegada (concurrencia sucesiva) hasta agotar las plazas disponibles.

SEIS EDICIONES

Las seis ediciones anteriores del programa "Reactívate" han permitido cualificar a más de 980 jóvenes de Euskadi en 633 empresas y organizaciones implicadas activamente como espacios de aprendizaje y aproximadamente el 60% de quienes completaron el programa firmaron posteriormente un contrato laboral o continuaron su experiencia profesional en la misma compañía, ha indicado la Fundación.

La Fundación Novia Salcedo atendió el pasado año a casi 2.000 jóvenes titulados del Euskadi en su proceso de inserción laboral, gestionó más de 500 prácticas profesionales con más de 300 empresas y facilitó la contratación de 360 personas jóvenes.

Con más de 45 años de trayectoria, la entidad gestiona anualmente más de dos millones de euros destinados a procesos de aprendizaje práctico en empresas, regulados y remunerados, orientados a promover un empleo juvenil de calidad.