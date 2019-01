Gobierno Vasco y Gestamp colaboran en el desarrollo de I+D+i para impulsar la competitividad del sector de automoción

Publicado 29/01/2019 12:58:10 CET

Gestamp implantará su Centro de Industria 4.0 en Euskadi y ejecutará proyectos de I+D+i dedicados al 'Battery Box' para el Vehículo Eléctrico

VITORIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco y la empresa Gestamp --dedicada al diseño y fabricación de componentes de automoción-- han firmado este martes un convenio de colaboración para que esta empresa desarrolle actividades de I+D+i en Euskadi durante un período de cuatro años, dirigidas a incrementar la competitividad del sector de automoción vasco.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha presidido la firma de este convenio de colaboración que ha sido firmado por la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, y el presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco Riberas, en Lehendakaritza.

Con la firma del convenio, Gestamp se compromete a convertir su unidad de investigación y desarrollo en Euskadi en una "referencia" en las áreas de aligeramiento de peso, vehículo eléctrico, chasis y estampación en caliente.

El grupo desarrollará el área de I+D+i dedicada al Battery Box --caja de baterías-- para el Vehículo Eléctrico. Además, implantará y desarrollará en Euskadi el Centro de Industria 4.0 referente para el grupo.

El convenio indica que dada la relevancia estratégica del sector de la automoción es Euskadi, el Gobierno Vasco considera que este convenio de colaboración para el desarrollo de proyectos I+D+i "contribuirá a la mejora competitiva de las empresas vascas y, en último término, a la creación de riqueza económica y social".

Tras la firma, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha destacado la necesidad de "adaptar los vehículos de todo tipo a una movilidad energéticamente viable y accesible".

Según ha explicado, el 'Basque Mobility' supone la diversificación de las fuentes de energía para avanzar hacia un transporte más sostenible, un proceso en el que los avances tecnológicos son "imprescindibles".

En este sentido, ha reconocido que es necesario buscar un equilibrio entre todos los agentes implicados para que la adaptación sea "progresiva y viable". "El Gobierno Vasco está trabajando, de la mano del sector, una hoja de ruta para poder transitar hacia un modelo en el que todos los agentes estén bien preparados", ha explicado.

La consejera también ha subrayado el compromiso de ambas partes a sumar sinergias en la inversión, el cuidado y el impulso de nuevos desarrollos tecnológicos y ha hecho hincapié en la colaboración público-privada.

Para Tapia, "no cabe avance tecnológico de un país si no es por la apuesta de la iniciativa privada" y ha señalado que el esfuerzo de lo público "no se ha relajado", sino que "se ha incrementado en torno a un 6% las dotaciones de los programas de ayudas, con más de 200 millones de subvención prevista para este 2019. Además, ha concretado que el convenio firmado este martes no incluye partidas económicas 'ad hoc'.

UN SECTOR "MUY COMPETITIVO"

El presidente ejecutivo del grupo Gestamp, Francisco Riberas, por su parte, ha destacado la "solvencia financiera" de su grupo, así como su "excelencia operacional" en un sector "muy competitivo" como es el del automóvil en el que son "líderes en el diseño y fabricación de componentes metálicos". "Para estar en este sector necesitamos ser eficientes y tener productos de absoluta calidad", ha subrayado.

En este campo, ha explicado que en los últimos años ha habido un desarrollo "exponencial", con avances ligados a la digitalización que en el campo del automóvil se traduce en la Industria 4.0.

"Consideramos que todos los avances en la industria 4.0 serán al clave para mejorar e incrementar la eficiencia de todas nuestras operaciones y en este sentido estamos trabajando de forma potente", ha indicado.

Respecto a la firma del convenio, Riberas ha explicado que les va a permitir "seguir reforzando" la estrategia que han estado desarrollando en el País Vasco "durante muchos años" y que van a seguir profundizando en ámbitos de I+D, en el vehículo eléctrico, seguridad y para tratar de desarrollar todas las nuevas aplicaciones ligadas a la Industria 4.0.

"Espero que esto solo sea el principio de un desarrollo importante y un salto hacia adelante que, con la ayuda del Gobierno Vasco, vamos a hacer en Gestamp", ha concluido.

El grupo Gestamp es miembro de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuenta con seis plantas en Euskadi y también cuenta en el territorio con uno de sus principales centros de I+D+i.