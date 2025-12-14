El Gobierno Vasco hace una propuesta de concesión de 10 años prorrogables en el puerto de Zumaia a Astilleros Balenciaga

Instalaciones de Astilleros Balenciaga - Arnaitz Rubio - Europa Press

VITORIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha realizado una propuesta para otorgar a Balenciaga Shipyard la concesión para la ocupación de dominio público en el puerto de Zumaia por un plazo inicial de 10 años prorrogables, una garantía de explotación de 190.000 euros y el pago anual de las tasas correspondientes.

Según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado, dicha ocupación en el puerto de Zumaia deberá destinarse al desarrollo de actividades de construcción y reparación naval. Tras esta notificación de las condiciones, Astilleros Balenciaga dispone de un plazo de 10 días para su aceptación expresa o formular alegaciones.

La propuesta de concesión, que deberá ser aceptada por la empresa, recoge los requisitos técnicos, económicos y administrativos necesarios, entre los que figura un plazo inicial de concesión de una década, prorrogable a 50 años, y la obligación de presentar una garantía de explotación de 190.000 euros y el pago anual de las tasas estimadas en 361.887,73 euros (IVA incluido), sujeto a medición topográfica definitiva, ha detallado.

La empresa presentó su solicitud el pasado 19 de noviembre de 2025, con el objetivo de continuar su actividad industrial en las instalaciones portuarias. La concesión prevista afecta a un área aproximada de 22.400 metros cuadrados en los que se ubican las infraestructuras necesarias para la construcción de buques metálicos de hasta 110 metros de eslora, según ha precisado el departamento.

Además, la concesionaria deberá destinar el dominio público exclusivamente a los usos autorizados y garantizar el mantenimiento, conservación y seguridad de las instalaciones, así como el cumplimiento de la normativa portuaria, ambiental, municipal y tributaria aplicable.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, considera que Astilleros Balenciaga "forma parte de nuestra historia industrial y de nuestra proyección marítima" y ha expresado que con dicha concesión se garantiza "su continuidad, modernización y competitividad, asegurando a la vez el respeto al entorno portuario y el cumplimiento de los más altos estándares ambientales y de seguridad".