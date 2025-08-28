El Gobierno Vasco inicia el curso político en San Sebastián con su primer Consejo de Gobierno tras el descanso estival

SAN SEBASTIÁN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha dado inicio este jueves al nuevo curso político con la primera reunión del Consejo de Gobierno que se realiza, como es habitual, en el Palacio Miramar de San Sebastián, tras el descanso estival, con la pretensión de mantener la estabilidad en Euskadi, y fomentar los acuerdos y la colaboración.

Los consejeros han llegado juntos al Palacio donostiarra y en los jardines, bajo un cielo que amenazaba lluvia, han sido recibidos por el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia; la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; y por el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena.

A continuación, han aguardado a la llegada del Lehendakari, Imanol Pradales, que ha hecho su entrada al son de los txistularis de San Sebastián, como es tradicional en este primer encuentro tras las vacaciones.

Posteriormente, Pradales ha dado la mano a todos los consejeros de su Ejecutivo y a los representantes institucionales guipuzcoanos, para, a continuación, posar en las escalinata del Palacio y realizar la tradicional foto de familia.

Los consejeros se han introducido en el interior del Palacio, mientras Pradales se ha hecho otra foto con el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia; la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; y el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena.

A las 10.00 horas ha dado comienzo la reunión del Consejo de Gobierno y, posteriormente, a las 11.30 horas, está prevista la comparecencia pública del Lehendakari para explicar los asuntos tratados en el primer encuentro formal con sus consejeros.

Tal como dio a conocer Pradales hace escasos días tras reincorporarse de las vacaciones estivales, el objetivo es que Euskadi "siga creciendo como país y en bienestar", mediante el fortalecimiento del empleo de calidad, la seguridad, el acceso a la vivienda y los servicios públicos.