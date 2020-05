Gobierno Vasco insiste en que "conviene" la vuelta a las aulas del alumnado "más vulnerable" que pasa de ciclo

Llama a los agentes educativos a dar pasos porque están "garantizadas las condiciones de salud" de profesores y alumnos

BILBAO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha insistido este viernes en que "conviene" la vuelta a las aulas el próximo lunes, 25 de mayo, del alumnado "más vulnerable" que pasa de ciclo, porque las clases presenciales son "fundamentales e insustituibles". Además, ha realizado un llamamiento a los agentes educativos a dar pasos porque están "garantizadas las condiciones de salud" de profesores y alumnos.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha apuntado que ahora el marco jurídico para el regreso a la actividad docente presencial esta "más claro" y es posible adoptar decisiones por parte de la administración educativa sobre esta materia.

En este sentido, ha recordado que el planteamiento del Gobierno Vasco, "que hasta la fecha no ha encontrado oposición argumentada por parte de ningún agente educativo", incide en "la importancia" de las clases presenciales en las fases del proceso educativo en las que se produce el salto de un ciclo a otro, en concreto, en cuarto de la ESO, en segundo de bachillerato o en segundo de FP.

"Conviene, cuando el curso académico ya ha avanzado, un respaldo presencial porque lo presencial es insustituible en esos momentos decisivos, sobre todo para el alumnado más vulnerable, el más necesitado", ha añadido.

Según ha indicado, "el alumno brillante que lleva una trayectoria espléndida y tiene superados ya los objetivos marcados en cada fase, seguramente puede pasar sin ese apoyo". Para el resto, cree que ese respaldo "es fundamental e insustituible".

Asimismo, cree que están "garantizadas las condiciones de salud y de seguridad de las personas que se van a reunir en las aulas, tanto de los profesores como del alumnado", porque "hay un protocolo rigurosísimo elaborado por el Departamento de Educación, conjuntamente con el de Salud, para garantizar esos extremos y esas condiciones".

Por ello, ha apuntado que lo que convendría es hacer "lo que más beneficia al alumnado, sobre todo al más vulnerable, que acusa la brecha social y tecnológica, porque no ha podido mantener la conexión online con el profesorado durante las semanas más duras de la pandemia".

"Ese es el desafío que tenemos que afrontar. No vale decir que no procede, que no queremos volver o que es mejor no regresar. La decisión tiene que estar pensada en el alumnado y tiene que obedecer a lo que más conviene al alumnado en estos momentos", ha manifestado. En este sentido, ha apostado por "avanzar" y dar pasos en esa dirección por parte de los agentes educativos.

COMPETENCIAS

Josu Erkoreka también se ha referido a las declaraciones realizadas "por algún portavoz del Gobierno central" en las que aseguraba que "lo de la invasión competencial" a las comunidades autónomas "era algo así como una leyenda urbana".

"No es una denuncia en la que hemos insistido demasiado porque se trataba de atender a una urgencia que era sanitaria y esa era la prioridad absoluta", ha explicado.

Sin embargo, ha dicho que llegará el momento en el que podrán acreditar y demostrar, "con toda contundencia", que la fórmula del estado de alarma para plantar cara a la pandemia se ha aplicado mediante "mecanismos muy centralizados, que han supuesto un desplazamiento de las competencias importantísimo". "Ha supuesto la asunción por el Gobierno central de muchas competencias decisorias en el ámbito de la salud pública que corresponde a las comunidades autónomas", ha concluido.