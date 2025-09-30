El Gobierno Vasco instalará 38 cajeros automáticos en localidades que no dispongan de estas terminales ni de bancos

La medida, a la que se destinará algo más de un millón de euros, permitirá acercar estos dispositivos al 96% de la población rural

VITORIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco instalará 38 cajeros en localidades que no disponen de estas terminales ni de oficinas bancarias con el fin de acabar con la 'exclusión financiera' que padecen sus habitantes, una medida que permitirá acercar estos dispositivos al 96% de la población del medio rural.

El Ejecutivo autonómico ha aprobado este martes la 'Estrategia de Desarrollo rural 2030' y el 'Programa de Desarrollo Territorial', que han sido presentados por la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

El objetivo de la estrategia es ordenar la acción pública en el medio rural de forma transversal, conectando la ordenación del territorio, transición ecológica, vivienda, movilidad, sanidad, innovación y cohesión social.

De esa forma, se trata de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en las zonas rurales, para lo que se fija como metas garantizar la igualdad de derechos y servicios básicos; impulsar la diversificación económica y la innovación; y preservar y valorizar el entorno natural y cultural.

El 'Programa de Desarrollo Territorial' es uno de los pilares de esta estrategia y sirve de marco para los Programas Comarcales de Desarrollo Rural (PCDR). Barredo ha explicado que este plan "permitirá coordinar y alinear políticas y programas, aplicar el mecanismo de garantía rural, definir programas de ayudas y financiación, y favorecer la complementariedad entre iniciativas territoriales y sectoriales".

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

Todo ello, con la finalidad de preservar el medio rural y el espacio agrario, fomentar la diversificación económica y el empleo, y mejorar el bienestar de la población rural", ha subrayado la consejera.

En este sentido, se prevé la puesta en marcha del 'proyecto Berosi' para acabar con la 'exclusión financiera' que padecen los habitantes de localidades que no disponen de cajeros automáticos. El Gobierno Vasco licitará la instalación de cajeros en 38 municipios, que se seleccionarán tomando en cuenta los siguientes factores: pueblos de más de 300 habitantes sin cajeros ni oficinas bancarias; distancia al cajero más cercano de mínimo ocho kilómetros; y localidades que reciben más de 100.000 turistas al año.

La instalación de estos 38 cajeros, de los cuales 31 se instalarán en el plazo de 24 meses, supondrá llegar a una población de más de 22.500 personas, y alcanzar prácticamente el 93% de los municipios vascos y al 96% de la población del medio rural. El presupuesto destinado a ello será de 1,15 millones de euros hasta 2029, financiado íntegramente por el Gobierno Vasco.