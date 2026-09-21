Gobierno Vasco lanzará en diciembre la licitación pública para incorporar socios al Fondo Social por la Vivienda

El lehendakari, Imanol Pradales, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou, y el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en la presentación del Foro Social por la Vivienda - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco lanzará en diciembre la licitación pública para incorporar socios privados al Fondo Social por la Vivienda (FSV), un instrumento que nace con el objetivo de movilizar hasta 2.000 millones para la construcción de 10.000 nuevas viviendas protegidas en las dos próximas legislaturas, con el fin de dar "un salto de escala en la producción de vivienda asequible para la juventud y las familias vascas".

El Ejecutivo vasco ha presentado este lunes en el Palacio Euskalduna de Bilbao el Fondo Social por la Vivienda (FSV), impulsado por los departamentos de Vivienda y Agenda Urbana y de Hacienda y Finanzas, que aspira a promover 10.000 viviendas asequibles en alquiler en ocho años, adicionales a la promoción pública.

En un acto presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, y en presencia también del consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, se ha dirigido a los representantes de entidades financieras, EPSV, fundaciones e inversores privados.

"Hoy Euskadi convoca una alianza público-privada para reunir 2.000 millones de euros en diez años y dar un salto de escala en la producción de vivienda asequible", ha destacado .

Itxaso ha apelado directamente a las fundaciones bancarias, a las EPSV y a los capitales locales, y ha reconocido que "les pedimos que se comprometan con la principal causa de país. Euskadi les necesita". En palabras del consejero, "no hemos venido a pedirles un gesto, hemos venido a proponerles una inversión", ha añadido.

Durante su intervención, Itxaso ha subrayado que el problema de la vivienda ha dejado de afectar solo a los colectivos más vulnerables. "Hoy nuestras ciudades expulsan también a quienes tienen trabajo, formación y dos nóminas. Y cuando quienes sostienen nuestros servicios y nuestra industria no pueden vivir donde trabajan, ya no es solo un problema social. Es un problema de país", ha expresado.

Entre otros datos, el consejero ha señalado que el 65% de la ciudadanía vasca vive en municipios tensionados y el registro Etxebide suma más de 100.000 demandantes. Según las previsiones del INE, en los próximos 12 años se crearán 100.000 nuevos hogares en la Comunidad Autónoma Vasca

Euskadi acumula "una sólida tradición en vivienda pública, con 110.000 viviendas protegidas desde 1981, una de cada tres construidas, pero "la demanda nos ha superado y, con las herramientas de siempre, no llegamos ", ha declarado Itxaso.

El consejero ha precisado que el Fondo Social por la Vivienda "completa la estrategia del Gobierno Vasco en materia de vivienda: la reserva estratégica de suelo creada por la Ley de Medidas Urgentes; la reducción de hasta un 50% de los plazos urbanísticos mediante los proyectos de actuación prioritaria; la industrialización de la construcción impulsada por Eraiki Hub, junto a Build :INN y Tecnalia; y la declaración de zonas tensionadas junto a los ayuntamientos".

"Faltaba un eslabón: una financiación a la altura del reto. Ese eslabón es el Fondo Social por la Vivienda", ha afirmado el consejero de Vivienda.

El objetivo, ha reiterado, es promover 10.000 viviendas asequibles en dos legislaturas, que se suman a las alrededor de 7.000 por legislatura que producen el Departamento y Visesa. Estarán destinadas a hogares con ingresos de entre 25.000 y 65.000 euros inscritos en Etxebide, un tramo que representa aproximadamente el 45% de los hogares vascos.

ALQUILERES POR DEBAJO DEL MERCADO, SIN SUBVENCIONES

Las viviendas se ofrecerán en alquiler protegido con rentas de entre 8 y 10 euros por metro cuadrado, calculadas a partir del coste real y sin subvenciones.

En todos los escenarios analizados, la renta queda por debajo del umbral de esfuerzo del 30% de los ingresos del hogar, con rentas que van desde los 634 euros a un máximo de 680 euros, sin incluir la renta de los anejos.

El Fondo Social de la Vivienda es un instrumento de naturaleza privada, con mayoría de capital privado y participación pública minoritaria, diseñado para que su deuda no consolide como deuda pública conforme a la normativa europea SEC2010 y no quede limitado por la regla de gasto. Así, suma recursos sin sustituir la promoción pública directa.

Denis Itxaso ha explicado que se cede suelo público en derecho de superficie durante 75 años, que revierte a la Administración al término del plazo. Las condiciones de la cesión regulan rentas y requisitos de acceso.

La estructura financiera es de un 30% de capital y un 70% de deuda y la financiación a largo plazo contará con el Banco Europeo de Inversiones y el ICO, que ya han comprometido públicamente su participación.

Además, ha destacado la colaboración público-privada en toda la operativa: licitación competitiva de la promoción con estándares de Visesa y gestión con estándares de Alokabide, abierta a operadores públicos, privados y del tercer sector. Asimismo, ha resaltado la reinversión de los excedentes en nuevos proyectos.

PRIMERA CARTERA

La primera cartera de suelos ya está identificada, con un total de 2.065 viviendas en nueve municipios, con una inversión estimada de 452 millones de euros. Así, se prevén 653 viviendas en Vitoria-Gasteiz, 540 en Bilbao, 45 en Errenteria, 400 en Sestao, 32 en Portugalete, 200 en Oiartzun, 32 en Santurtzi y 111 en Azkoitia.

Itxaso ha destacado que el Fondo Social de la Vivienda será uno de los primeros vehículos de este tipo en la Unión Europea, y ha adelantado que el Gobierno Vasco lanzará en diciembre la licitación pública para incorporar a los socios del Fondo.

Hasta entonces, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana mantendrá reuniones bilaterales con las entidades interesadas para explicar en detalle su funcionamiento.

"Este país construyó su prosperidad uniendo el ahorro local con la ambición colectiva. Así nacieron nuestras cajas, nuestras cooperativas y nuestra industria. Hoy la vivienda es la gran infraestructura de país que nos toca levantar. Capital paciente para un problema urgente: eso es el Fondo Social por la Vivienda", ha concluido Itxaso.

Por su parte, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha recordado que en el año 2024 el presupuesto del Departamento de Vivienda, financiado con recursos propios, ascendió a 250 millones de euros y ha destacado que en 2026 supera los 442 millones de euros, con un ascenso en este periodo de cerca del 80%. El Gobierno Vasco, ha resaltado, "ha situado a la vivienda entre sus prioridades", pero "debemos ser conscientes de que no podremos afrontar este gran reto solo con recursos públicos".

"SUMAR CAPACIDADES"

"Los desafíos de esta magnitud requieren sumar capacidades, movilizar todos los recursos que podamos tener disponibles en el país", ha remarcado, para insistir en que "requiere, por tanto, de la colaboración entre las instituciones, administraciones, sector económico y los agentes financieros comprometidos con el desarrollo de este país".

El Fondo Social de Vivienda es "una herramienta de país que va a movilizar recursos con un impacto real y directo en nuestra sociedad", ha explicado, para añadir que se trata de "un vehículo pensado para atraer inversión estable, a largo plazo".

Además, ha asegurado que este fondo va a permitir "dar respuesta a las necesidades de vivienda, al mismo tiempo que aporta rentabilidad a los inversores que decidáis compartir con nosotros este vehículo".

En ese sentido, se ha dirigido especialmente a los agentes económicos y financieros, a quienes ha dicho que "el éxito de esta iniciativa dependerá en buena parte de vuestra implicación en este proyecto, de vuestra capacidad de identificar oportunidades y de identificar este fondo como una oportunidad de inversión y de vuestro compromiso con este país".