Gobierno Vasco llama a cumplir el confinamiento de aves de corral en Euskadi y a extremar las medidas de bioseguridad

VITORIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha realizado este martes un llamamiento a cumplir el confinamiento de aves de corral en todas las explotaciones de Euskadi y a extremar las medidas de bioseguridad para frenar la expansión de la gripe aviar.

Tras la reunión celebrada hoy por el Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), en la que participan todas las Comunidades Autónomas, a través de las Direcciones responsables en materia de Sanidad Animal, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aprobado una serie de medidas a aplicar en todo el estado, entre ellas, el confinamiento de aves de corral, para frenar la expansión de la gripe aviar. Además, semanalmente se hará un análisis del riesgo con el fin de revisar la situación epidemiológica.

En un comunicado, el Gobierno Vasco ha hecho un llamamiento al conjunto del sector avícola vasco a extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones y a cumplir con esta medida, "que sabiendo las implicaciones que genera, será clave en las próximas semanas, en las que las migraciones de aves silvestres aumentarán".

La Consejería de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca convocará una mesa de coordinación de forma urgente, junto al sector y resto de administraciones, con el fin de realizar un seguimiento de la situación, analizar las alternativas en cada modelo, valorar el impacto de las medidas y reforzar la coordinación institucional y sectorial.

"Nuestra prioridad es garantizar la salud y la perdurabilidad del sector ganadero. Para eso, es imprescindible endurecer las medidas de prevención y mantener una colaboración estrecha", ha afirmado el departamento.

SIN FOCOS ACTIVOS

Actualmente, a pesar de no tener focos activos en ninguna explotación, el Gobierno Vasco insiste en la necesidad de actuar con "máxima precaución ante un escenario de riesgo sanitario elevado".

En este sentido, recuerda que en anteriores episodios se han reforzado con éxito las medidas de bioseguridad en las explotaciones vascas, así como la vigilancia activa y pasiva. "Estas medidas han demostrado ser eficaces para contener la propagación del virus", ha subrayado.