Gobierno Vasco llevará este mes al Parlamento medidas para paliar "desaguisados" de la falta de un pacto presupuestario

Publicado 01/01/2019 14:35:46 CET

Cree que el aumento del salario de los funcionarios o el incremento de la RGI precisará "de un proyecto de Ley" que se podría aprobar en febrero

BILBAO, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, prevé presentar este mismo mes en el Parlamento Vasco medidas para paliar "los desaguisados" que han provocado la falta de un pacto presupuestario, que ha obligado a la prórroga de las Cuentas de 2018. Además, cree que el aumento del salario de los funcionarios o el incremento de la RGI precisará "de un proyecto de Ley" que se podría aprobar en febrero.

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, Azpiazu ha asegurado que el deseo del Gobierno Vasco era aprobar los Presupuestos para este nuevo año. "Lo considerábamos importante, lo peleamos e intentamos conseguirlo. No fue posible, con lo cual, como había comentado el lehendakari previamente, no es un drama no tener Presupuesto", ha indicado.

En esta línea, ha reconocido que, para "algunas de las cuestiones" que prevé el Ejecutivo, como el aumento del salario de los funcionarios o el incremento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), "va a hacer falta un proyecto de Ley" que llevarán previsiblemente este mes a la Cámara y que se deberán aprobar en febrero, al ser enero inhábil.

"De esta manera, corregiremos algunas cuestiones que se deben corregir y, luego, la propia Ley de Régimen Presupuestario, a través de habilitaciones e incorporaciones de créditos, nos permitirá paliar, en gran parte, aquellos desaguisados que se producirían de un no Presupuesto", ha añadido. Por ello, ha asegurado que intentarán que "el impacto sea el mínimo posible".

PREVISIONES ECONÓMICAS

ha afirmado que 2019 "pinta bastante bien" en lo que se refiere a materia económica. En este sentido, ha apuntado que el año pasado ya se anunció que había una cierta "ralentización" del crecimiento económico, pero que todavía se mantenía una tasa de crecimiento "realmente importante".

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo prevé cerrar el ejercicio de 2018, cuando se obtengan los datos definitivos, con un crecimiento "sólido" de en torno al 2,8%. "Hemos mantenido a lo largo del año básicamente las previsiones, en contra de otras previsiones de otros ámbitos de España o del ámbito europeo, que han ido revisando más a la baja", ha añadido.

En todo caso, ha admitido que este año creen que habrá una ralentización del crecimiento, que se situará en torno al 2,3%, pero va a "permitir todavía generar empleo en torno al 1,4%, ganar productividad prácticamente en un punto, y seguir siendo relativamente optimistas".

El consejero ha explicado que el último informe trimestral de la economía vasca del año pasado apuntaba a la posibilidad de acontecimientos negativos este 2019, en alusión al 'Brexit' o las políticas de Donald Trump, de Rusia, etc, "que van a tener un impacto no positivo".

En todo caso, ha asegurado que desconocen "cuándo se van a producir ni con qué intensidad". Por ello, ha llamado a tener "cierta cautela", aunque, con la estimación económica que tiene el Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu ha dicho que mantiene "cierto optimismo".

En cuanto al Brexit, ha rechazado especular sobre si viene "bien o mal" a Euskadi porque es "difícil" prever "lo que puede pasar". "Ahora llevamos unos días con los mercados bursátiles absolutamente locos. Tampoco sabemos muy bien lo que quiere decir, pero, desde luego, no es un síntoma de estabilidad, sino más de volatilidad, de incertidumbre y de dudas sobre el futuro", ha indicado.

Por ello, ha explicado que hay que esperar a ver si este nuevo año "las cosas empiezan un poco a estabilizarse". "Especular suele ser, a veces, entretenido, pero normalmente se falla bastante", ha aseverado.

Pedro Azpiazu ha considerado que el mercado de trabajo "está cambiando, la crisis económica ha dejado el mercado de trabajo más fragmentado, más precario, más débil, y hay que apostar por la calidad". "Nuestro valor, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, la de nuestra actividad económica y de impulso a la innovación, etc, es tratar de impulsar una economía productiva que permita generar un empleo de calidad y mejor remunerado", ha subrayado.



SUPERÁVIT

Azpiazu ha apuntado que se cerrará 2018 "con un ligero superávit", después de que en 2017 se hiciera el cierre con un superávit "importante por una cuestión puntual del acuerdo del Cupo".

"El año 2018 pensamos cerrar con un superávit por debajo de los cien millones de euros y eso nos va a permitir, igual que este año 2019, otra vez, llevar a cabo, en base a la disposición adicional 116 de los Presupuestos Generales del Estado, unas inversiones sostenibles. Eso nos va a dar la posibilidad de dar un nuevo impulso a la inversión pública a lo largo de este año", ha manifestado.

Este dinero se destinará, según ha apuntado, al área de Salud, Educación, Desarrollo Económico o de la Vivienda, en base a las necesidades que haya.

El consejero de Hacienda se ha mostrado "orgulloso" de la emisión de 'bonos verdes'. "Nos hemos comprometido a seguir con ellas cada año. Este año también vamos a hacer una emisión, no sabemos todavía a qué altura del año, pero, en principio, prevemos que sea también en torno a otros 500 millones de euros", ha afirmado.