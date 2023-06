Gobierno Vasco "no concibe" que los ertzainas no garanticen la seguridad durante el Tour y confía en que lo harán

Emplaza a los sindicatos a "volver a sentarse a la mesa" de negociación, ante la "llamada permanente a recuperar el diálogo" por el Ejecutivo



El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado este martes que "no concibe" que los ertzainas no garanticen la seguridad ciudadana y pública durante el Tour, que saldrá de Euskadi entre los días 1 y 3 de julio, y confía en que cumplirán con su responsabilidad, como han hecho siempre. Además, ha emplazado a los sindicatos a "volver a sentarse a la mesa" de negociación, ante la "llamada permanente a recuperar el diálogo" por el Ejecutivo.

"Los responsables de las instituciones vascas, en las que prestan sus servicios de modo profesional, más de 100.000 hombres y mujeres que son trabajadores públicos en diferentes ámbitos, algunos en el ámbito de la seguridad, otros en el de la salud, otros en el de la educación, otros en el del transporte", no concebimos, como tampoco se nos permitiría a nosotros, que un trabajador, un profesional del servicio público, no cumpla con las funciones que tiene encomendadas cuando está trabajando", ha señalado Zupiria en una comparecencia posterior a la celebración del Consejo de Gobierno.

Por ello, ha dicho que "los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas y la seguridad pública en este país son profesionales que, durante todos estos años, desde que surgió la Ertzaintza, han demostrado cuál es su cualificación y su desempeño profesional". "No esperamos otra cosa", ha asegurado.

MESA DE NEGOCIACIÓN

El representante del Gobierno Vasco ha realizado un llamamiento a los representantes de la Ertzaintza que, para continuar con el diálogo con el Ejecutivo, solo tienen que "volver a sentarse a la mesa" de negociación, después de levantarse en dos reuniones anteriores que se celebraron.

"Pero si es una cuestión de formalidad, la formalidad no se va a convertir en problema. Hay una llamada permanente a recuperar el diálogo en la mesa y a abordar las cuestiones que están planteadas para esta negociación", ha manifestado.

Asimismo, ha explicado que estos últimos días y estas últimas horas "ha habido contactos permanentes que buscan facilitar esa formalidad para volver a la mesa". Además, ha recordado que la propuesta que ha realizado el Departamento de Seguridad contempla 37 medidas concretas, que no son "una ocurrencia ni una invención", sino que están relacionadas con "asuntos que han sido objeto de diálogo y conversación" entre ambas partes "todas las semanas y todos los meses anteriores".

Bingen Zupiria ha admitido que "todo se puede mejorar a través del diálogo y la negociación, siempre que no se superen y que no se quieran establecer como condición sine qua non objetivos que son incumplibles", como el incremento lineal de los salarios.

"Las retribuciones de los funcionarios, de todos y todas las funcionarias del Estado español, trabajen en la Administración que trabajen están establecidas por ley desde hace 12 años para todos y para todas", ha subrayado.

También ha recordado que ha habido incrementos de retribuciones año a año, que han supuesto una mejora salarial de más del 18% para todos los trabajadores, y ha asegurado que el Ejecutivo vasco legalmente "no puede romper ese margen presupuestario y retributivo".

