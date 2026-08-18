Gobierno Vasco no considera factible establecer controles en la salida de Oiartzun para aliviar el tráfico en Irun

Archivo - Camiones en un atasco tras el corte de la carretera durante una protesta en la frontera de agricultores en la frontera entre España y Francia, en Biriatou. - Unanue - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, tras analizar con la Ertzaintza la propuesta realizada por el Ayuntamiento de Irun, no considera factible ni seguro establecer controles en la salida de Oiartzun para aliviar el tráfico en Irun durante la operación retorno.

En un comunicado, la Consejería dirigida por Bingen Zupiria ha explicado que la salida de Oiartzun se compone de dos salidas diferenciadas: una situada en la GI-20, a la altura del PK 1 en sentido Francia, y otra segunda ubicada en el PK 12 de la AP-8.

La regulación simultánea de ambas salidas para tratar de discriminar el paso de vehículos implicaría realizar un filtrado que "no es compatible con esta vía. Realizar un cribado en una salida de una vía rápida provocaría retenciones, pondría en peligro a las y los ertzainas y a las personas usuarias de la vía", advierte.

Asimismo, ha precisado que realizar un cribado en una vía rápida es "técnicamente compleja y ninguna de las dos salidas son lugares adecuados para realizar ese cribado". "Una zona para que sea que idónea ha de ser visible, no estar en un cambio de rasante (disminuye la visibilidad) y no debe estar en las inmediaciones de un cruce. De hacerlo, se generarían más retenciones complicadas de gestionar y un peligro real, tangible y difícilmente justificable", asevera.

RETENCIONES

Además, ha subrayado que realizar este filtro supondría generar retenciones en vías rápidas en Donostialdea, así como taponar un eje central como es la salida de la GI-20 PK1 que conecta la AP-8 en sentido Bilbao y la A-15 (variante del Urumea) que permite la descongestión de la variante de Donostia / San Sebastián tanto de vehículos y como de tránsito de camiones, aliviando la GI-11 y zona de Donostialdea.

Del mismo modo, ha apuntado que la salida del PK 12 de la A-8 tiene un impacto "importante" en el tráfico, siendo un punto "esencial" para la movilidad de tráfico de las zonas de Errenteria, Lezo y Oiartzun y, de tráfico pesado de camiones, contribuyendo a descongestionar la GI-636 (Variante de Irún).

Su proximidad a los polígonos de Araso, Talaia Aranguren y el área industrial de Lezo hace que sea utilizada de manera intensa por tráfico pesado, activo los siete días de la semana. Realizar un cribado en esa salida supondría generar retenciones en una zona de tres carriles donde la velocidad máxima es de 120km/h, "totalmente desaconsejable", indica.

La Ertzaintza también ha analizado la posibilidad de realizar un cribado a la salida de la autopista en la Rotonda de la GI-2132, de forma que el tránsito de vehículos extranjeros con destinos como Francia, Holanda o Bélgica sea de nuevo encaminado hacia la AP-8. Esta opción también cuenta con "importantes inconvenientes técnicos, por lo que también se ha descartado", ha señalado.

VEHÍCULOS PESADOS

Según explica, la zona de la GI-2132 es muy transitada por vehículos pesados, próxima a polígonos dedicados a la logística de operación de transporte, además con varias glorietas (destinadas al calmado del tráfico) que conectan con la variante de Rentería e Irún.

Una regulación como la que solicita el Ayuntamiento de Irun en ese punto "no resultaría eficaz, ya que realizar un cribado en la GI-2132 supondría añadir más presión y saturar más esta vía. La cual, a diario en horas puntas concurren problemas de tráfico en Arragua y alrededores, perjudicando a la variante de Renteria-Irun", añade.

Tras este análisis realizado, la Ertzaintza considera que la mejor opción para aligerar el tráfico en la frontera, y por tanto en Irun, es que las autoridades francesas se impliquen y pongan todos los medios necesarios para evitar retenciones en los peajes de la muga.

Para finalizar, el Departamento de Seguridad ha anunciado que va a solicitar a la alcaldesa de Irun una reunión para explicarle todos los detalles técnicos de esta valoración.