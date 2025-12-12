Gobierno vasco pide "solidaridad y coherencia" para evitar el recorte del 70% de la pesca de caballa

Archivo - La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural y Pesca, Amaia Barredo - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha pedido este viernes "solidaridad y coherencia" en las negociaciones de las cuotas pesqueras de la Unión Europea para 2026, con el objetivo de evitar el recorte del 70% de la pesca de caballa que recomiendan los informes técnicos.

En declaraciones desde Bruselas donde participa en el Consejo de Pesca en nombre de las Comunidades Autónomas, la representante vasca ha reclamado "alternativas" al importante recorte que se prevé para la cuota de caballa, toda vez Bruselas sigue sin aterrizar su propuesta a expensas de los acuerdos que alcance con Noruega, país al que pide que se someta a la misma disciplina que hacen ya los 27.

Barredo ha señalado que si no se alcanza el acuerdo con los países costeros del norte, se debe buscar "una alternativa" al drástico recorte. A su juicio, una reducción tan relevante "pone en peligro" a muchas de las embarcaciones de la flota vasca. "Es una especie que se pesca cerca de la costa y que a día de hoy es rentable para nuestra flota", ha expuesto.

"Espero que la solidaridad y la coherencia primen, y que, si no hay un acuerdo con los estados costeros, se busque una alternativa para poner encima de la mesa respecto a la cuota de la caballa", ha argumentado.

La consejera ha explicado que no ve "razonable" aplicar una cuota a nivel europeo sin llegar primero a acuerdos con los estados con los que la UE comparte esta pesquería.

Con respecto a otras especies, Barredo espera que se ratifique el reparto de atún en función de la distribución que hay actualmente por estados miembros, una vez su cuota se mantiene. También ha valorado que sigan igual los niveles de bonito mientras que se sigue a la espera de los informes científicos respecto a la anchoa.