El Gobierno Vasco pone en marcha la III beca de Internacionalización en Derechos Humanos en la ONU

ONU - IREKIA

VITORIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, a través de la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Víctimas y en colaboración con UN Etxea, ha puesto en marcha la tercera edición de la beca de Internacionalización en Derechos Humanos.

Según ha trasladado, la beca se desarrollará en la sede de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH), en Ginebra (Suiza) y el plazo para solicitarla finaliza el 29 de marzo.

El objetivo de la beca es facilitar experiencia formativa a una persona joven de Euskadi en el ámbito internacional de los derechos humanos. La persona beneficiaria se incorporará durante seis meses, entre julio y diciembre de 2026, a la Unidad de Derechos de la Infancia y la Juventud de la ACNUDH.

La beca cuenta con una dotación económica de 18.000 euros e incluye, además, un curso de formación previo sobre el funcionamiento de las Naciones Unidas que será impartido por UN Etxea antes de la incorporación a la oficina de Ginebra. Con esta convocatoria, serán ya tres las personas jóvenes becadas desde 2024 en la Unidad de Derechos de la Infancia y la Juventud del ACNUDH.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha destacado que esta iniciativa busca ofrecer a jóvenes de Euskadi la oportunidad de formarse en uno de los "principales organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y contribuye a crear una nueva generación comprometida con su promoción y protección".

Además, se ha mostrado convencida de que esta iniciativa "facilita la presencia de profesionales vascos y vascas en Naciones Unidas, reforzando la cultura de los derechos humanos y el compromiso de Euskadi con la dignidad humana".

REQUISITOS

La convocatoria está dirigida a personas menores de 30 años empadronadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco que hayan obtenido en los dos últimos años estudios de grado o posgrado en áreas como Derecho, Relaciones Internacionales, Desarrollo Sostenible, Humanidades, Ciencias Sociales, Educación o Ciencias Políticas, entre otras disciplinas afines.

Entre los requisitos también se exige un excelente conocimiento de inglés (nivel C1), valorándose el conocimiento de francés, así como habilidades para el trabajo en equipo en entornos multiculturales, capacidad de análisis y redacción, y manejo avanzado de herramientas informáticas.

Las personas interesadas deberán enviar su curriculum vitae y una carta de motivación (máximo 800 palabras), indicando la referencia 'Beca DDHH Ginebra', al correo electrónico gizaeskubideak@unetxea.org, antes del 29 de marzo.