Gobierno Vasco, "preocupado" por el retroceso educativo de Euskadi en un contexto mundial de deterioro "generalizado"

1115176.1.260.149.20260908133522 Pedrosa ha comparecido ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno semanal - GAIZKA UCEDA-IREKIA

VITORIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa, ha reconocido que el "notable descenso" en los resultados de los alumnos de Euskadi en el informe 'PISA 2025' es un motivo de "preocupación", si bien ha destacado que se enmarca en un retroceso "generalizado" en el entorno internacional y que es necesario analizar "con rigor" las causas de esta perdida de competencias para buscar soluciones.

Pedrosa, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno semanal, ha analizado los resultados de este informe, que sitúa a Euskadi entre las autonomías con peores resultados en ciencias y comprensión lectora, mientras que en matemáticas permanece en una posición intermedia.

En esta edición del informe PISA han participado en Euskadi 1.856 estudiantes de 55 centros educativos. La prueba se realizó entre el 5 y el 15 de mayo de 2025, y muestra un retroceso en el rendimiento del alumnado vasco en las tres competencias fundamentales evaluadas.

En competencia científica, Euskadi obtiene 459 puntos, frente a los 482 de la OCDE y los 481 de la UE. En matemáticas, alcanza 460 puntos, frente a los 463 de la OCDE y de la UE. En lectura, Euskadi obtiene 419 puntos, frente a los 461 de la OCDE y los 459 de la UE Europea. Este descenso se produce en un contexto internacional en el que el Estado pierde 23 puntos en el mismo periodo y la media de la OCDE, 16 puntos.

La consejera ha reconocido que los resultados del informe "no han sido buenos", y apuntan a que en Euskadi "se ha perdido nivel de aprendizaje". "Nuestra responsabilidad es analizar estos resultados con rigor, entender qué es lo que nos están diciendo y utilizar esa información", ha señalado Pedrosa, quien ha reiterado que la mejora de los resultados educativos es una "prioridad" para el Gobierno.

Pedrosa ha recordado que los malos resultados de Euskadi no son excepcionales, sino que se inscriben en un contexto de "descenso generalizado en todas las competencias" en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Además, ha manifestado que la propia OCDE ha identificado cuatro grandes ámbitos de posibles causas para explicar este descenso generalizado.

Esos posibles motivos son los cambios en las características del alumnado, el desarrollo de competencias que van más allá de las competencias básicas, la disminución de la atención en el contexto escolar, y cambios en los centros por --entre otros factores-- "la mayor necesidad de apoyo al alumnado", problemas de disciplina, la diversidad en las aulas, tendencias sociales de fondo como el cambio en los hábitos de lectura, o un "efecto persistente de la pandemia", según ha detallado Pedrosa.

La consejera ha considerado necesario hacer una "reflexión" sobre las hipótesis que, según la OCDE, podrían explicar el "notable descenso" que, al igual que la mayor parte de los territorios analizados en el informe, ha sufrido Euskadi.

Al margen de los malos datos generales en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, Pedrosa ha puesto de manifiesto que en lo que se refiere a "equidad" educativa, el País Vasco "está entre las comunidades con menor diferencia de rendimiento entre alumnado favorecido y desfavorecido".

"La equidad es una fortaleza que tenemos que preservar, pero obviamente no compensa los resultados de aprendizaje ni reduce la necesidad de mejorarlos", ha indicado. En este sentido, ha explicado que su departamento tiene el objetivo de "elevar los aprendizajes manteniendo al mismo tiempo la equidad del sistema".

En materia de género, ha indicado que la brecha entre los resultados de alumnos y alumnas "es más pequeña en Euskadi". En el caso de la procedencia del alumnado, ha manifestado que la diferencia entre el alumnado autóctono y migrante en el País Vasco es "moderada, y que esta es una cuestión a la que también "hay que prestarle muchísima atención".

De todas formas, ha recordado que se ha detectado la tendencia de que la segunda generación de alumnado inmigrante "está mejorando y está acercándose al perfil autóctono".

A su vez, ha subrayado que Euskadi "está bien posicionada" en lo que se refiere a la tasa de repetición del alumnado, al ser "la más baja de todas las comunidades", aunque se sitúa por debajo de la media de la OCDE.

"Vamos avanzando sustancialmente en el ámbito de la equidad; nos mantenemos, pero hay que estar muy alertas de que realmente todo el alumnado puede avanzar en sus competencias básicas", ha señalado la consejera, que ha explicado que calidad educativa y equidad "son las dos caras de la moneda y las dos tienen que estar equilibradas".

En su intervención, también ha puesto de manifiesto que Euskadi "sale bien posicionada" en el apartado del estudio que mide el aprendizaje en el mundo digital; en concreto, en las prácticas de la programación o lenguaje informático.

Pedrosa ha recordado que la publicación de esta nueva entrega del informe PISA se produce una semana después de que el Departamento de Educación diera a conocer su evaluación diagnóstica correspondiente a 2026, que refleja una mejora respecto a la evaluación anterior.

La consejera ha reconocido que ambos estudios muestran "una evolución diferente en determinadas competencias", pero que se trata de trabajos con enfoques diferentes y que, en todo caso, ambos son "relevantes" y hay que trabajar teniendo en cuenta uno y otro.

En este sentido, ha informado de que su departamento se reunirá esta semana con los responsables de los centros educativos para analizar los proyectos en marcha y para estudiar los resultados de la última evaluación diagnóstico y de la última entrega del informe PISA. "Vamos a seguir trabajando para mejorar los resultados, porque que las evaluaciones de PISA nos hacen un llamamiento claro", ha subrayado.

Pedrosa ha desvinculado la entrada en vigor de la última reforma de la ley educativa de Euskadi --aprobada en 2023-- del retroceso en los resultados de PISA. De esa forma, ha recordado que las leyes son "marcos que nos guían hacia el diseño de políticas educativas" y que "no se hacen para que tengan un impacto directo en los resultados educativos", sino que marcan un horizonte "de diez a veinte años". Por ese motivo, ha advertido de que "no se puede hacer una lectura directa entre unos resultados determinados y lo que una ley orienta".

También ha rechazado que el elevado peso de la red privada concertada en el sistema educativo vasco pueda ser uno de los motivos de los malos resultados del informe PISA. Pedrosa ha precisado que en Euskadi, la red concertada "responde mejor que la red pública" en el análisis de este informe. Además, ha explicado que los centros concertados de Euskadi "no tiene nada que ver" con el concepto de red privada que existe en el ámbito europeo, por lo que "no se pueden hacer comparaciones".

La responsable de Educación del Gobierno Vasco ha subrayado que al Ejecutivo "le ocupa y le preocupa" el panorama que refleja PISA. No obstante, ha afirmado que la "evaluación constante" que se realiza del sistema y el compromiso con la mejora que tiene su departamento son una "garantía" para las familias.

En este sentido, ha anunciado que en 2027 se realizará una evaluación censal, en la que se evaluará a todo el alumnado de Euskadi de 4º cuarto de Educación Primaria y 2º de ESO. Ese estudio --ha indicado-- ayudará a contar con más información para "adoptar medidas orientadas a la mejora continua del sistema educativo".

La consejera ha añadido que ante el "descenso significativo generalizado" que el informe PISA constata "en casi todos los contextos y en Euskadi también", su departamento realizará una lectura "rigurosa", para lo que esta misma semana se reunirá con un foro de expertos en evaluación.